El "Pity" Álvarez presentó nuevos abogados y se suspendió la audiencia

Cristian "Pity" Álvarez presentó formalmente la designación de sus nuevos abogados defensores para que continúen con su representación durante el debate oral por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. A partir de esta presentación, la audiencia que estaba prevista para este miércoles en el tribunal que lleva adelante el juicio fue suspendida.

Fuentes del caso confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que los nuevos abogados son Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro. Este último ya había formado parte de la defensa del músico durante el comienzo de la investigación, aunque posteriormente había renunciado.

La modificación del equipo defensor se produjo mientras se desarrolla el debate oral y tuvo como consecuencia directa la suspensión de la audiencia prevista para esta jornada. En esa instancia habían sido citados cuatro policías para prestar declaración.

El proceso, de este modo, tendrá una pausa antes de continuar con las declaraciones testimoniales previstas dentro del debate.

La audiencia fue suspendida

Ante la presentación del nuevo equipo de abogados, se dispuso la suspensión de la audiencia que debía desarrollarse este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada tenía prevista la declaración de cuatro policías que habían sido citados para prestar testimonio. Sin embargo, la incorporación de los nuevos defensores modificó el desarrollo de la audiencia y llevó a que se resolviera su suspensión. El debate quedó establecido para continuar el próximo miércoles 26 de agosto, fecha en la que se retomarían las testimoniales de los testigos.

La decisión se produjo en el contexto de la reorganización de la defensa técnica de Álvarez, quien hasta el momento contaba con un abogado oficial a cargo de su representación.

La presentación de Baños y Queijeiro

La designación de los nuevos abogados fue realizada por el propio Álvarez, quien manifestó que ambos profesionales son letrados de su exclusiva confianza y solicitó que sean tenidos por designados para asumir su defensa técnica en las actuaciones.

El músico sostuvo en el escrito presentado ante la Justicia que la elección de Baños y Queijeiro responde a su confianza personal en ambos profesionales. La incorporación de Queijeiro tiene además un antecedente dentro de la causa: el abogado ya había defendido a Álvarez en el inicio de la investigación, aunque luego presentó su renuncia.

Ahora, el profesional vuelve a integrar el equipo de defensa junto con Javier Ignacio Baños, con el objetivo de continuar la representación de Álvarez durante el debate oral.

El cambio se produjo en una etapa en la que ya se estaban desarrollando las audiencias y se encontraba prevista la declaración de testigos, entre ellos los cuatro policías que habían sido convocados para este miércoles.

Suspensión de la audiencia

Junto con la designación de los abogados, la defensa solicitó la suspensión y reprogramación del debate oral por un plazo prudencial.

El planteo estuvo fundamentado en la necesidad de que los nuevos representantes puedan tomar conocimiento de la totalidad del expediente y analizar los elementos incorporados al proceso antes de continuar con las audiencias.

En el escrito, solicitaron un plazo que consideraron "suficiente para que la nueva defensa técnica particular, pueda tomar efectivo conocimiento de la totalidad de las actuaciones, analizar la prueba incorporada, examinar los antecedentes del proceso y diseñar adecuadamente la estrategia defensiva".

El pedido fue vinculado directamente con la posibilidad de garantizar el ejercicio del derecho de defensa. En ese sentido, la presentación sostuvo que el tiempo solicitado permitiría asegurar "un ejercicio real, efectivo y no meramente formal del derecho de defensa".

La solicitud se produjo después de que la defensa dejara de estar a cargo de un abogado oficial y pasara a manos de los profesionales particulares elegidos por Álvarez.

Una reunión para definir los próximos movimientos

La reorganización de la defensa tuvo además un encuentro entre el músico y uno de sus nuevos abogados. Según lo informado, este martes por la noche Sebastián Queijeiro y el Pity Álvarez se reunieron para detallar los últimos movimientos de la estrategia defensiva.

La reunión se produjo antes de la audiencia que finalmente fue suspendida y en el marco del cambio de representación legal.

El objetivo del encuentro estuvo relacionado con la planificación de los próximos pasos de la defensa, que ahora quedó formalmente en manos de Baños y Queijeiro.

La incorporación de ambos profesionales se da, por lo tanto, en una instancia avanzada del debate oral, cuando ya se habían establecido nuevas testimoniales y se encontraba prevista para este miércoles la declaración de cuatro policías.

El debate continuará el 26 de agosto

Con la suspensión de la audiencia, el debate oral quedó postergado hasta el miércoles 26 de agosto, fecha en la que se prevé retomar las testimoniales de los testigos.

La nueva fecha permitirá que el proceso continúe luego de la reorganización de la defensa técnica de Álvarez, quien manifestó expresamente que Baños y Queijeiro son profesionales de su exclusiva confianza.

El cambio de abogados, la solicitud de un plazo para analizar las actuaciones y la posterior suspensión de la audiencia modificaron el calendario inmediato del debate, que tenía previsto avanzar este miércoles con los testimonios de cuatro policías.

Ahora, la causa continuará su desarrollo el próximo 26 de agosto, cuando se retomen las testimoniales previstas. La situación queda así marcada por un cambio en la representación legal de Cristian "Pity" Álvarez en pleno debate oral. Javier Ignacio Baños y Sebastián Queijeiro asumirán la defensa técnica particular, mientras que el tribunal deberá continuar con las audiencias una vez cumplido el período solicitado para que los nuevos abogados puedan interiorizarse de las actuaciones, examinar la prueba incorporada, revisar los antecedentes del proceso y diseñar la estrategia defensiva.

El propio Álvarez dejó asentado en su presentación que ambos abogados son de su exclusiva confianza y pidió que fueran reconocidos formalmente como sus defensores en las presentes actuaciones.