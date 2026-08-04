Caso Agostina: solicitaron la detención de la madre y la hermana de Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la provincia de Córdoba, sumó un nuevo capítulo judicial luego de que los abogados que representan a Gabriel Vega, padre de la víctima, solicitaran las detenciones de la madre y una de las hermanas de Claudio Gabriel Barrelier, señalado como el presunto autor material del crimen.

El planteo fue presentado este miércoles por los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani, quienes además requirieron el arresto de los tres inquilinos que residían en la vivienda ubicada en Juan del Campillo 878, en el barrio Cofico, lugar donde, según la investigación, se habría cometido el asesinato de la adolescente.

La presentación quedó ahora bajo análisis del fiscal Raúl Garzón, quien deberá determinar si hace lugar al pedido formulado por los querellantes o si decide rechazarlo. La decisión será un nuevo paso dentro de una causa que continúa avanzando con distintas medidas orientadas a reconstruir lo sucedido y determinar las responsabilidades de todas las personas que pudieron haber tenido algún tipo de participación en los hechos investigados.

El pedido de nuevas detenciones

La abogada Fernanda Alaniz, una de las representantes legales de Gabriel Vega, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y confirmó que junto a su colega Gino Torreani impulsaron el pedido de detención de Viviana, madre del principal acusado, de una de sus hermanas y de los tres inquilinos que vivían en la vivienda donde, de acuerdo con la hipótesis investigativa, se habría cometido el crimen.

El requerimiento incorpora nuevos nombres a una causa que ya cuenta con varias personas privadas de la libertad y que continúa siendo objeto de diversas diligencias judiciales.

Alaniz también indicó que "se ordenaron pruebas" destinadas a esclarecer el hecho ocurrido a fines de mayo, luego de que el cuerpo de Agostina Vega fuera hallado en un descampado de Ampliación Ferreyra.

La continuidad de esas medidas busca aportar nuevos elementos a la investigación y permitir el avance de la causa judicial.

Los detenidos que ya tiene la causa

Hasta el momento, el expediente registra tres personas detenidas, además de Claudio Gabriel Barrelier. Se trata de Osvaldo Fassetta, de 47 años; Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas, quien, según la investigación, le habría prestado el Ford Ka negro al principal acusado; y Marianela Palmero, actual pareja de Barrelier.

Los tres se encuentran imputados por el delito de encubrimiento agravado, en el marco de la investigación que procura determinar las circunstancias que rodearon el femicidio de la adolescente.

Mientras tanto, Claudio Gabriel Barrelier permanece señalado como el presunto autor material del crimen y enfrenta una imputación de mayor gravedad dentro del proceso judicial.

La imputación contra Barrelier

De acuerdo con la causa, al ex novio de Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, se le atribuye el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

Esa calificación legal constituye la imputación bajo la cual avanza actualmente la investigación y es el eje central del expediente que instruye la Justicia.

La causa continúa incorporando medidas de prueba y resoluciones que deberán definir el grado de participación de cada una de las personas mencionadas en el expediente.

Dónde permanecen alojados los acusados

En cuanto a la situación de los detenidos, se informó que Claudio Gabriel Barrelier y Osvaldo Fassetta permanecen alojados en el penal de Cruz del Eje, donde se encuentran aislados del resto de la población carcelaria.

Por su parte, Marianela Palmero y Soledad Andreani permanecen detenidas en otra cárcel, mientras continúa el desarrollo de la investigación judicial.

La resolución del pedido presentado por la querella respecto de la madre y la hermana de Barrelier, así como de los tres inquilinos de la vivienda de barrio Cofico, quedará ahora en manos del fiscal Raúl Garzón, quien deberá evaluar los elementos incorporados al expediente antes de resolver si dispone las nuevas detenciones solicitadas.