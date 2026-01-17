Detuvieron al acusado del femicidio de Erika Antonella Álvarez

La Policía detuvo en la noche del viernes, en la localidad bonaerense de Pilar, a un hombre de 51 años acusado de ser el autor del asesinato de Erika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural del barrio Manantial Sur, en la provincia de Tucumán.

La captura fue concretada tras una serie de allanamientos y tareas investigativas coordinadas por el Ministerio Fiscal de Tucumán, a través del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). El operativo contó con la colaboración de la Policía Federal Argentina y la Policía de Tucumán.

Según se informó, sobre el sospechoso pesaba una orden de captura nacional e internacional, solicitada por la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria de Tucumán, que estuvo a cargo de María del Carmen Reuter y que actualmente conduce el fiscal Carlos Picón.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que ya se iniciaron los trámites de extradición para trasladar al detenido a Tucumán, donde será imputado formalmente por el homicidio.

Un crimen que conmocionó a la región

El cuerpo de Álvarez fue encontrado el 8 de enero en un predio de residuos de Manantial Sur. Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que la joven fue asesinada con una violencia notable.

De acuerdo al informe del Cuerpo Médico Forense, la causa de muerte fue un traumatismo craneofacial grave, acompañado por una luxación cervical. Los peritos detallaron que la víctima sufrió golpes contundentes y severos en la cabeza y el rostro, y que la lesión en las vértebras del cuello resultó determinante para el desenlace fatal.

Estos elementos reforzaron la hipótesis de la extrema violencia ejercida antes de que el cuerpo fuera descartado en el basural.

Avanza la investigación

Con la detención del principal sospechoso, la causa avanza hacia la imputación formal y la reconstrucción de los hechos que derivaron en el crimen. En los últimos días, familiares y vecinos encabezaron marchas y protestas para exigir justicia por un caso que generó una profunda conmoción en Tucumán y tuvo repercusión en toda la región del NOA, incluida Catamarca.