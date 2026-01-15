Disparos tras una reunión familiar en Catamarca: un detenido y allanamientos

Un grave episodio de violencia alteró la tranquilidad de la ciudad Capital de Catamarca durante la madrugada de este jueves, cuando una discusión surgida tras una reunión familiar terminó con disparos de arma de fuego, la aprehensión de un hombre y un allanamiento judicial que derivó en el secuestro de una sustancia presuntamente ilícita. El hecho es investigado por la Justicia provincial.

Según informaron fuentes policiales, el episodio tuvo lugar en cercanías de la calle Congresal Centeno, donde desde la noche del miércoles un grupo de personas se encontraba reunido en lo que habría sido un encuentro de carácter familiar. El encuentro se extendió durante varias horas y transcurrió con normalidad hasta las primeras horas de la mañana de este jueves.

Sin embargo, por causas que aún son materia de investigación, se produjo una fuerte discusión entre dos hombres, identificados por sus apellidos como Ovejero y Bulacios, quienes mantendrían un vínculo familiar. El intercambio verbal fue subiendo de tono hasta convertirse en un altercado de mayor gravedad, generando tensión y preocupación entre las personas presentes y los vecinos del sector.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados, en medio de la pelea uno de los involucrados habría extraído un arma de fuego y efectuado varios disparos al aire. La situación provocó pánico entre quienes se encontraban en el lugar, ya que los estruendos se escucharon con claridad en la zona y generaron temor por la integridad física de los presentes y de terceros. A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas ni lesionadas, lo que fue considerado un dato clave en el marco de la investigación.

Alertados por llamados de vecinos, efectivos policiales acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar la situación. Tras un operativo preventivo, los uniformados procedieron a la aprehensión de un hombre, señalado como el presunto autor de los disparos. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

En paralelo, el fiscal interviniente, Ricardo Córdoba Andreatta, dispuso la realización de un allanamiento en un domicilio vinculado al hecho, con el objetivo principal de encontrar el arma de fuego que habría sido utilizada durante el altercado. El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones, en el marco de las medidas ordenadas por la fiscalía.

Durante el allanamiento, los investigadores detectaron la presencia de varios envoltorios que contenían restos de una sustancia. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a efectivos de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron las primeras tareas de verificación y secuestro del material hallado.

Las pericias preliminares indicarían que podría tratarse de marihuana, aunque se aguardan los resultados definitivos de los análisis correspondientes para confirmar su naturaleza y determinar la cantidad exacta. Este hallazgo sumó una nueva arista a la causa judicial, que ahora no solo investiga los disparos efectuados, sino también una posible infracción a la ley de estupefacientes.

Desde la Justicia no se descarta que en las próximas horas se adopten nuevas medidas procesales, tanto en relación con el detenido como con el material secuestrado durante el procedimiento. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer con precisión las responsabilidades de cada uno de los involucrados y las circunstancias en las que se produjo el violento episodio.