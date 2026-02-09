Drama en Catamarca: un hombre se atrincheró y amenazó con incendiar su vivienda

En la madrugada de este lunes, la localidad de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, fue escenario de un violento episodio que requirió un despliegue policial de urgencia. Un hombre de 35 años terminó aprehendido tras atrincherarse en su domicilio y proferir graves amenazas contra terceros y contra su propia integridad.

El hecho se registró aproximadamente a las 01:00 horas, cuando efectivos de la Comisaría de San Antonio acudieron a un inmueble situado en la calle Emilia Luna S/N°. Allí, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 53 años, quien relató que su hijo habría intentado atentar contra su propia vida momentos antes.

Al advertir la llegada del móvil policial, el sujeto cambió su actitud y se encerró en la propiedad. Bajo un estado de extrema alteración, amenazó con incendiar la vivienda y agredir físicamente a cualquier persona o efectivo que intentara intervenir en la situación.

Ante el riesgo inminente, las autoridades solicitaron de inmediato la presencia de profesionales médicos del SAME y el apoyo de una unidad especializada del Grupo Infantería de Zona Norte.

Tras un operativo de contención, las fuerzas especiales lograron reducir y aprehender al hombre. Debido a su estado de salud y la naturaleza del incidente, el sospechoso fue trasladado al Hospital San Juan Bautista en la Capital, donde permanece bajo custodia policial.

Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas pertinentes para el resguardo del lugar y el inicio de las pericias correspondientes.