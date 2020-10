Dramático: Una mujer apuñaló con un arma blanca a su pareja delante de sus pequeños hijos

La discusión entre una joven pareja terminó con uno de ellos apuñalado. La víctima no quiso realizar la denuncia penal correspondiente, por lo que la Justicia no pudo avanzar en la investigación.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que aproximadamente a la 1:30 de la madrugada de ayer, un llamado telefónico alerto a la Policía, que en un domicilio del barrio Jesús de Nazareth había una persona herida de arma blanca.

Al arribar, los efectivos de la Comisaría Novena se entrevistaron con un hombre de apellido Gutiérrez (28), quien presentaba un corte a la altura del abdomen del lado izquierdo, de donde emanaba gran cantidad de sangre, por lo que llamaron de inmediato al personal del SAME, quienes trasladaron luego al herido al hospital para su correcta atención. En tanto, que al arribar al inmueble en cuestión, la policía encontró también a la mujer del herido, quien sería la autora de la lesión, hecho de sangre que habría sido presenciado por los dos hijos menores de la pareja, de dos y cuatro años de edad, quienes fueron entregados a los abuelos.

Seguidamente, tras ser trasladado el herido al hospital, la policía trasladó a la mujer a la comisaría, pero horas después, le dieron la libertad. La medida fue dispuesta por el fiscal Ezequiel Walher ya que tras recibir el alta médica, Gutiérrez no quiso denunciar a su pareja, por lo que la Justicia no continuó con la investigación.



Otro detenido

Por otra parte, a las 21:15 aproximadamente del domingo, en calle Mate de Luna al 1.500, personal de la Comisaría Primera arrestó a un joven de 24 años.

De acuerdo a la información policial y judicial, esta persona había intentado, momentos antes de la llegada de la patrulla, agredir físicamente a su expareja, una joven mujer de 24 años de edad, quien pidió ayuda a los vecinos, quienes llamaron a la Policía.

Cabe señalar que, al momento de realizarle la requisa correspondiente, los efectivos encontraron entre las pertenencias de esta persona una cuchilla tipo carnicero, que quedó en calidad de secuestro. Finalmente, el aprehendido fue alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno.