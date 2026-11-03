El abogado de la familia de Nancy Godoy aseguró que la docente fue torturada

El abogado de la familia de Nancy Godoy, la maestra rural de 52 años asesinada en Corrientes, aseguró que la mujer fue torturada y murió desangrada. Gustavo Briend calificó el femicidio como "un hecho sádico" y señaló que los investigadores buscan determinar dónde ocurrió el crimen y cómo se produjeron las lesiones, mientras esperan los resultados complementarios de la autopsia.

En declaraciones a Radio Dos Corrientes, Briend sostuvo que el análisis del perfil psicológico de los acusados será relevante para la investigación. "Hubo placer, gozo y disfrute de hacer sufrir a una persona", afirmó.

La Justicia ordenó las detenciones de Irineo Zarza, Felipe Sandoval, Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón por su presunta participación en el crimen. En tanto, Ernesto Bordón permanece privado de su libertad por falso testimonio.

Mientras avanza la investigación, el abogado no descartó que se produzcan nuevas detenciones.

La hipótesis de un cautiverio que habría durado días

El representante de la familia señaló que las características de las heridas son uno de los aspectos centrales que analizan los investigadores. Según su interpretación, los cortes en distintas partes del cuerpo indicarían que hubo intención de hacer sufrir a la víctima.

"Sabían lo que hacían, los cortes en todas las partes del cuerpo. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona", sostuvo. También planteó que Nancy podría haber permanecido cautiva durante varios días y que las lesiones habrían sido provocadas en diferentes momentos. Además, indicó que las heridas cortopunzantes presentarían características distintas en cuanto a las armas utilizadas, la forma de ejecución y la posición en que se habrían producido, por lo que considera que podrían haber intervenido varias personas.

"Fue un acto de salvajismo, el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen", expresó Briend.

La identificación del lugar donde se produjo el ataque es uno de los objetivos de las tareas investigativas. Para avanzar en esa reconstrucción, los peritos analizan las evidencias y los resultados de los estudios forenses.

El rol de los detenidos y las próximas declaraciones

Al referirse a los sospechosos, Briend señaló especialmente a Irineo Zarza, a quien describió como uno de los principales implicados. Según explicó, el hombre estaba encargado de los peones, tomaba decisiones y actuaba como jefe del grupo organizado para trabajar.

El abogado sostuvo que, detrás de lo que definió como una acción primitiva, habría existido una organización tanto para cometer el crimen como para eliminar los rastros.

Los resultados de las pericias y el análisis de las pruebas serán determinantes para esclarecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir la secuencia del femicidio.

Por último, Briend adelantó que este martes estaba prevista la declaración de Rosa Leguizamón, a la que consideró importante para la causa. También debían declarar Joaquín, hermano de la única mujer involucrada, y Gisela Leguizamón, esposa de Joaquín.

