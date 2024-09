El exintendente Guaraz ante la justicia por abuso sexual

Desde las 9.00 horas de este martes, en la Cámara Penal N°1 el exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, comenzará a ser juzgado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia, abuso sexual con acceso carnal en concurso real en calidad de autor -hecho nominado primero- y fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con uso de instrumentos privado adulterado, tres hechos, hecho nominado segundo.

El juicio se desarrollará a puertas cerradas y el tribunal encargado de juzgarlo estará integrado por los jueces Fernando Esteban, Silvio Martoccia y Miguel Ángel Lozano. En tanto que el fiscal será el fiscal de cámara Dr. Alejandro Dalla Lasta, que estará acompañado del abogado querellante, que representa a la víctima de abuso sexual y por la defensa del imputado, estará en la sala el abogado Luciano Rojas.

El debate iniciará con la lectura de la citación a juicio y luego el imputado podrá o no prestar declaración; en caso de no hacerlo, podrá declarar en cualquier momento del juicio antes de los alegatos de las partes.

Por otra parte, se supo que para la apertura del debate no fueron citados testigos, a quienes recién se los escuchará a partir de la segunda jornada.

Entre los testigos, se prevé que declare la víctima.