El fiscal ordenó el traslado del joven que intentó abusar de una niña a salud mental

El sábado a la tarde, un joven de 21 años, quien tiene una edad cognitiva de 5 -padece retraso madurativo- había tomado por la fuerza a una niña para abusar de ella, cuando regresaba junto a su hermano de seis años a su casa, en la localidad de Nueva Coneta, departamento Capayán. La intervención del pequeño hizo que el denunciado soltara a la criatura y ambos corrieran hasta su casa, donde le contaran lo ocurrido a sus padres.

De inmediato, los progenitores realizaron la denuncia en la comisaría de Nueva Coneta y el sindicado fue detenido, pero, luego, recuperó la libertad, ya que no podía permanecer detenido en un calabozo, por su estado de salud mental.

Ante tal medida y el temor, según lo manifestado por los padres de la pequeña, de que esta persona estuviera en libertad, en razón de que viven a pocos metros de distancia, hoy a la mañana viajaron desde Capayán a esta capital para entrevistarse con el fiscal de la causa, Dr. Hugo Costilla, quien los recibió en su despacho.

A la salida de la reunión, los progenitores comentaron que el fiscal les habría dicho que en la provincia no había un lugar para mantenerlo detenido, por su problema de salud. Asimismo, al retirarse de la fiscalía, los padres -quienes no serán identificados para resguardar a la niña-, en diálogo con LA UNIÓN indicaron que “nuestros hijos están muy asustados, no quieren ni ir a la escuela. Tienen miedo. Necesito asistencia urgente para ellos. Es que si no fuera porque el nene de seis intervino, no sé qué le podría haber pasado a mi hija, a su hermanita”, expreso la mamá. Seguidamente, adelantaron que cortarían la ruta en horas de la siesta, lo que finalmente ocurrió sobre la Ruta 38, a la altura de la calle 10 en Nueva Coneta.

Sin embargo, en breve, los manifestantes desistieron de la actitud, en razón de tomar conocimiento que, por orden del fiscal Costilla, la policía local había arrestado al joven sindicado y trasladado al hospital San Juan Bautista, donde quedó internado con consigna policial.