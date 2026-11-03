Elpidio Guaraz fue condenado a un año y tres meses de prisión por abuso de autoridad

El exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, fue condenado a 1 año y 3 meses de prisión por el delito de abuso de autoridad, en el marco del juicio que se desarrolló ante el Juzgado Correccional N.º 1. La sentencia fue dictada por el juez Diego Chayle Costilla y se conoció este martes, luego de la presentación de los alegatos de las partes.

Además de la pena de prisión, el fallo estableció que Guaraz deberá abonar 6 millones de pesos en concepto de demanda civil. De esta manera, la resolución contempló tanto la sanción penal como la obligación económica fijada en el proceso.

La nueva condena adquiere especial relevancia dentro de la situación judicial del exjefe comunal, debido a que ya se encuentra cumpliendo una pena de prisión por abuso sexual. Con el veredicto conocido este martes, Guaraz suma otra sentencia condenatoria.

El juicio se llevó adelante ante el Juzgado Correccional N.º 1, con la intervención de la fiscal Cintia Romero, la querella representada por la abogada Natalia Páez y la defensa encabezada por Jorge Bracamonte (h). Las partes sostuvieron distintas posiciones durante los alegatos, tanto en relación con la calificación del hecho como respecto de las penas que correspondía imponer.

Los pedidos de la Fiscalía, la querella y la defensa

Durante la instancia de alegatos, la fiscal Cintia Romero solicitó una pena de 1 año y 8 meses de prisión por abuso de autoridad. Ese pedido fue superior a la sanción finalmente determinada por el juez, que estableció una condena de un año y tres meses.

Por su parte, la querella, representada por Natalia Páez, había reclamado una pena de 4 años de prisión por abuso sexual, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa de Guaraz, a cargo de Jorge Bracamonte (h), había solicitado la absolución.

Los planteos de las partes reflejaron posiciones diferentes sobre la responsabilidad del exintendente y la respuesta judicial que debía corresponder. Finalmente, el fallo se encuadró en el delito de abuso de autoridad y fijó una pena de prisión menor a la requerida por la Fiscalía.

Los pedidos formulados durante los alegatos fueron:

Fiscalía: 1 año y 8 meses de prisión por abuso de autoridad.

Querella: 4 años de prisión por abuso sexual e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Defensa: absolución.

Sentencia: 1 año y 3 meses de prisión por abuso de autoridad, más 6 millones de pesos en concepto de demanda civil.

Una sentencia que se suma a su situación judicial

La condena conocida este martes representa una nueva resolución judicial contra Guaraz. El exintendente ya cumple una pena de prisión por abuso sexual, por lo que el fallo por abuso de autoridad se incorpora a su situación penal.

En el desarrollo del proceso, la querella había solicitado que se considerara el delito de abuso sexual y reclamado una pena de cuatro años de prisión, junto con la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Sin embargo, el juez Correccional N.º 1 finalmente condenó a Guaraz por abuso de autoridad.

La resolución también fijó el pago de 6 millones de pesos en concepto de demanda civil, una obligación que se suma a la pena de prisión. De ese modo, el fallo estableció las consecuencias penales y civiles para el exintendente en el marco de esta causa.