Facundo Moyano se presenta ante la Justicia y se definirá el futuro de la perimetral

Facundo Moyano se presenta este lunes ante la Justicia en una audiencia en la que se espera que solicite el cese de la perimetral que le impide acercarse a su novia, Candela Arizaga, en el marco de una causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. La comparecencia del exdiputado constituye una instancia relevante para conocer qué decisión adoptará la Justicia respecto de la medida dispuesta meses atrás y cuál será el futuro del expediente.

La audiencia está prevista para las 11.00 de este lunes y se desarrolla en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4, ubicado en la calle Suipacha al 150. La información sobre la presentación fue confirmada a la Agencia Noticias Argentinas.

En esta instancia, se aguarda que Moyano solicite formalmente el levantamiento de la restricción que pesa sobre él y que condiciona la posibilidad de acercarse a Arizaga. La medida se encuentra vinculada con la investigación judicial por los hechos denunciados en la causa, que contempla las figuras de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

El desarrollo de la audiencia permitirá conocer la posición del exdiputado frente a la restricción y abrirá un nuevo capítulo en la discusión sobre su continuidad. Al mismo tiempo, permanece pendiente la definición judicial acerca de si la medida seguirá vigente y qué ocurrirá con la causa en la que fue dispuesta.

La declaración de Moyano

La presentación de este lunes tiene lugar después de que la declaración de Moyano debiera ser reprogramada. Inicialmente, su comparecencia estaba prevista para el jueves 22 de octubre, antes de la audiencia en la que participaría Candela Arizaga.

Sin embargo, ese día la defensa del exdiputado se presentó en el juzgado para informar que Moyano tenía fiebre y que, por ese motivo, no podía asistir. Ante esa situación, se determinó una nueva fecha para su declaración, que finalmente quedó fijada para este lunes.

La postergación modificó el cronograma previsto para las presentaciones judiciales relacionadas con el pedido de levantamiento de la perimetral. La nueva audiencia permitirá que Moyano exponga su posición ante la Justicia en relación con la restricción y con la posibilidad de que se deje sin efecto.

La comparecencia se produce después de que Arizaga también acudiera al edificio judicial para solicitar que se levante la medida. De este modo, las presentaciones de ambos quedaron vinculadas por un mismo planteo: la revisión de una restricción que, según expresó la joven, les impide mantener contacto.

Candela Arizaga pidió que se levante la perimetral

La semana pasada, Candela Arizaga permaneció durante varias horas en el edificio judicial, donde reiteró su pedido para que se deje sin efecto la restricción que pesa sobre Moyano. Durante esa presentación, la joven solicitó el cese de la perimetral y ratificó que no sufrió violencia de género.

Su intervención se produjo después de que la defensa del exdiputado informara que este no podía presentarse debido a un cuadro de fiebre. Mientras se aguardaba una nueva fecha para la declaración de Moyano, Arizaga permaneció ante la Fiscalía y volvió a plantear su posición respecto de la medida.

Al finalizar la audiencia, la joven expresó públicamente su pedido y explicó que busca poner fin a una situación que, según sus palabras, se prolonga desde hace tres meses. "A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar", manifestó Arizaga tras la audiencia.

En esa declaración, la joven hizo referencia tanto a su postura sobre el origen de la restricción como a las dificultades que, según indicó, genera la imposibilidad de encontrarse y comunicarse con su pareja. Su pedido se centró en que la Justicia disponga el levantamiento de la medida.