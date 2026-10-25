Secuestran un Ford Falcon con alcoholemia positiva en Valle Viejo

Efectivos policiales secuestraron un automóvil Ford Falcon de color azul en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, luego de que el conductor fuera sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo. El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de la rotonda que une las avenidas Juan Celemín y Nueva Costanera, donde personal de la Comisaría de esa jurisdicción interceptó el vehículo.

El automóvil era conducido por un hombre de 42 años que, de acuerdo con la información policial, se encontraba en aparente estado de ebriedad. Ante esa situación, los efectivos intervinieron para verificar las condiciones en las que circulaba y solicitaron la participación del personal especializado de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

La intervención permitió avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar la infracción vinculada con la conducción bajo los efectos del alcohol. Una vez realizada la prueba y confirmado el resultado positivo, se labró el acta de infracción y se dispuso el traslado del rodado al Corralón Municipal.

El test de alcoholemia confirmó un resultado positivo

Tras interceptar el Ford Falcon, los efectivos de la Comisaría de Valle Viejo dieron intervención a sus pares de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, quienes realizaron el test de alcoholemia correspondiente al conductor.

La prueba arrojó resultado positivo, por lo que se procedió a labrar el acta de infracción. Como parte del procedimiento, el automóvil fue trasladado al Corralón Municipal, donde quedó luego de la intervención policial.

El operativo se desarrolló a partir de la situación detectada por los uniformados en las inmediaciones de la rotonda de Sumalao. La aparente condición de ebriedad del conductor motivó la intervención del personal especializado, que llevó adelante el control para comprobar si existía alcohol en el organismo del hombre.

Entre los datos principales del procedimiento se encuentran:

Lugar: inmediaciones de la rotonda de las avenidas Juan Celemín y Nueva Costanera, Sumalao, departamento Valle Viejo.

Vehículo: automóvil Ford Falcon de color azul.

Conductor: hombre de 42 años.

Control realizado: test de alcoholemia a cargo de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia.

Resultado: positivo.

Medidas adoptadas: labrado del acta de infracción y traslado del automóvil al Corralón Municipal.

Estas actuaciones se realizaron luego de que los efectivos detectaran al conductor en aparentes condiciones de ebriedad y solicitaran la correspondiente prueba de alcoholemia.

Investigan la relación con un siniestro vial previo

La información policial también señaló que el procedimiento tuvo como antecedente un siniestro vial ocurrido momentos antes en la esquina de las avenidas Acosta Villafañez y Eulalia Ares de Vildoza.

Según lo informado, el hombre de 42 años se habría dado a la fuga después de protagonizar ese episodio. En el lugar del siniestro se registraron únicamente daños materiales, sin que la información proporcionada mencione personas lesionadas.

La presunta fuga fue señalada como un antecedente inmediato de la intervención policial que terminó con la interceptación del Ford Falcon en Sumalao. De acuerdo con la secuencia comunicada, los efectivos localizaron el vehículo en las inmediaciones de la rotonda que conecta las avenidas Juan Celemín y Nueva Costanera, donde detectaron que el conductor presentaba aparentes signos de ebriedad.

Posteriormente, la intervención de la Dirección de Seguridad Vial permitió confirmar el resultado positivo del control de alcoholemia y avanzar con el acta de infracción correspondiente.

Actuaciones policiales y traslado del vehículo

El procedimiento concluyó con el secuestro del automóvil y su traslado al Corralón Municipal, luego de que se completaran las actuaciones relacionadas con el resultado positivo del test.

La intervención involucró a efectivos de la Comisaría de la jurisdicción y a personal de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia, que se encargó de efectuar la prueba de alcoholemia.

De esta manera, el episodio registrado en Valle Viejo reunió dos situaciones vinculadas temporalmente: un siniestro vial con daños materiales en la intersección de las avenidas Acosta Villafañez y Eulalia Ares de Vildoza, y la posterior interceptación del conductor en Sumalao.

Según la información difundida, el hombre habría abandonado el lugar del primer incidente antes de ser interceptado por los efectivos. El control posterior dio positivo y derivó en el labrado del acta de infracción y el traslado del Ford Falcon azul al Corralón Municipal.

El caso quedó enmarcado en las actuaciones policiales realizadas tras el procedimiento, con la alcoholemia positiva como elemento confirmado por la prueba y la presunta fuga del siniestro vial como parte de los antecedentes informados por las autoridades.