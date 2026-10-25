Secuestraron una motocicleta que tenía un requerimiento judicial

Personal de la División Sustracción de Automotores secuestró una motocicleta Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos que registraba un requerimiento judicial, durante un procedimiento realizado en la Capital. La intervención se concretó en la jornada de ayer, a solicitud del Juzgado de Faltas Municipal N.º 1, en las instalaciones del Corralón Municipal.

El predio donde se llevó adelante el operativo está ubicado en la calle Maipú Norte al 550. Hasta ese lugar se trasladaron los efectivos de la división especializada con el objetivo de controlar una motocicleta que se encontraba en el corralón.

Durante el procedimiento, los policías realizaron las verificaciones correspondientes sobre el rodado. A partir de ese control, pudieron establecer que la motocicleta tenía un requerimiento judicial vigente, situación que motivó la adopción de las medidas correspondientes y su posterior secuestro.

El operativo se desarrolló a partir de la solicitud del organismo municipal y permitió identificar una situación judicial vinculada con el vehículo. La intervención policial quedó enmarcada en las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al requerimiento detectado durante la inspección.

La verificación física y numérica

Uno de los pasos centrales del procedimiento fue la verificación física y numérica de la motocicleta, realizada por los efectivos de la División Sustracción de Automotores.

Mediante ese control, el personal policial logró establecer que el vehículo, una Motomel S2 150 cc, contaba con un requerimiento judicial ordenado por la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación.

La constatación permitió vincular el rodado con una causa originada a partir de una denuncia por sustracción. Según la información difundida, esa denuncia había sido radicada en la Unidad Judicial N.º 9, desde donde se inició la intervención que derivó en el requerimiento judicial sobre la motocicleta.

El procedimiento puso de manifiesto la importancia de la identificación del vehículo durante los controles, ya que la verificación física y numérica permitió advertir que existía una medida judicial pendiente de cumplimiento. Una vez establecida esa circunstancia, los efectivos procedieron a secuestrar la motocicleta para ponerla a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

La denuncia por sustracción

De acuerdo con la información oficial, el requerimiento judicial que registraba la motocicleta había sido ordenado por la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación, en el marco de una denuncia por la sustracción del rodado.

La presentación que dio origen a las actuaciones fue radicada en la Unidad Judicial N.º 9. A partir de esa denuncia, el vehículo quedó alcanzado por el requerimiento que posteriormente fue detectado durante el control efectuado en el Corralón Municipal.

La detección se produjo durante la inspección realizada por personal de la División Sustracción de Automotores, que intervino a solicitud del Juzgado de Faltas Municipal N.º 1. Tras verificar la situación del rodado, los efectivos avanzaron con el secuestro correspondiente.

El vehículo quedó a disposición de la Justicia

Una vez constatado el requerimiento judicial, la motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia interviniente. Desde ese ámbito se impartieron las directivas que debían cumplimentarse en relación con el procedimiento.

De esta manera, la intervención policial permitió dar curso a la medida judicial que pesaba sobre el rodado, luego de que los efectivos confirmaran su situación mediante la verificación física y numérica.

El caso reúne la actuación de distintas dependencias: el Juzgado de Faltas Municipal N.º 1 solicitó el procedimiento; la División Sustracción de Automotores realizó el control; la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación había ordenado el requerimiento judicial; y la denuncia que dio origen a las actuaciones fue radicada en la Unidad Judicial N.º 9.