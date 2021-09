Feroz tiroteo entre la policía y una banda armada con una ametralladora

Al menos cuatro delincuentes armados con una pistola ametralladora intentaron ingresar a una casa en la localidad bonaerense de Banfield, y tras una persecución y un enfrentamiento armado con la policía, que incluyó más de 30 disparos, uno de los sospechosos fue detenido, informaron este martes fuentes policiales y judiciales.



Los voceros dijeron que la banda tenía alto poder de fuego, tal como se constató con el hallazgo en la escena del tiroteo de una pistola ametralladora de fabricación nacional, un modelo de subfusil que llegó a ser utilizado en la Guerra de Malvinas.



Todo comenzó en la noche del lunes cuando una familia denunció que varios sospechosos que circulaban en una camioneta merodeaban una vivienda de la calle Campos al 400, en la mencionada localidad del partido de Lomas de Zamora, al sur del conurbano.



Las fuentes policiales indicaron que efectivos de la comisaría 2da. de ese distrito observaron al llegar al lugar una camioneta Volkswagen Amarok con varios hombres en su interior, quienes escaparon al notar la presencia de los efectivos. En ese momento se inició una persecución por diferentes calles de la localidad en el que hubo un primer intercambio de disparos, por lo que la policía realizó un operativo cerrojo para dar con los asaltantes.



Finalmente, los delincuentes fueron alcanzados por un móvil policial en el cruce de las calles Gascón y Belgrano, a unas 15 cuadras de donde habían comenzado la persecución, momento en que se intensificó el tiroteo, se efectuaron al menos 30 disparos y al menos cuatro de ellos impactaron en el patrullero, detallaron los informantes.



Esa parte final del enfrentamiento quedó registrada en un video que filmó con su celular un adolescente de 16 años y se viralizó por redes sociales.



El joven explicó esta mañana al canal C5N que los disparos, que para él fueron "entre 50 y 60", comenzaron cuando regresó de comprar helado y chateaba con su novia.



"Me pongo a comer el helado y estaba hablando con mi novia, que justo se estaba yendo a dormir, y como quedó abierta la conversación de WhatsApp me pongo a grabar el video y pasó toda la secuencia", contó el adolescente, cuya identidad se preserva porque es menor de edad. Explicó que para grabar la secuencia con su celular sacó la mano y se tiró debajo de la ventana y que "el tiroteo fuerte" empezó "cuando se ve que la policía retrocede" y que los delincuentes se bajan de la camioneta.



Voceros policiales indicaron que tres de los delincuentes lograron escapar a bordo de un Peugeot 307 blanco que tenían de apoyo, por lo que la persecución policial continuó hasta que los perdieron de vista, pero un cuarto sospechoso huyó a pie en otra dirección.



Las fuentes indicaron que dentro de la Amarokse encontró una pistola ametralladora Halcón y sobre el asfalto una pistola Bersa calibre .380, ambas con numeración suprimida.



En tanto, sobre la calle Viamonte, en Villa Galicia, a unas 11 cuadras del lugar del tiroteo, fue detenido un hombre identificado como Agustín Miguel Dorado (30), quien ante la consulta de los efectivos no pudo justificar su presencia en el lugar ya que no residía por la zona, sino en Villa Adelina, partido de San Isidro.



El fiscal César Lucero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lomas de Zamora, ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad para establecer si el hombre estuvo vinculado con el hecho.



"Se obtuvo de un vecino un video en el que se lo ve al mismo sospechoso, con la misma ropa, descartando la pistola secuestrada y unos guantes en la huida", dijo a Télam una fuente judicial.



Al constatar por medio de los registros fílmicos y testimonios de los policías que esa persona sería una de las que aparecía en el tiroteo, el fiscal dispuso su detención.



Por el momento, el acusado quedó imputado por el delitos de "portación ilegal arma de guerra, tenencia compartida ilegal de arma de guerra y abuso de armas agravado, todo en concurso real", y esta tarde iba a ser indagado por el otro fiscal de la UFI 7 de Lomas de Zamora, Nicolás Espejo.



La pistola ametralladora incautada a la banda es un subfusil Halcón modelo ML63 de fabricación argentina, un arma que usaron las fuerzas policiales locales hasta principios de la década del 90 y que también emplearon las Fuerzas Armadas en la Guerra de Malvinas.



Se trata de un arma que utiliza proyectiles 9 milímetros y que tiene un selector a partir del cual dispara de manera semiautomática como pistola, o de modo automático como ametralladora, con una cadencia de 10 tiros por segundo. Utiliza cargadores de 20 o 42 proyectiles y un jefe policial explicó a Télam que, como particularidad, el subfusil secuestrado a la banda tiene su culata de madera recortada.



Fuentes de la investigación indicaron a Télam que los expertos de Policía Científica ya analizan otros casos donde se haya utilizado un arma como ésta, como el homicidio del policía federal retirado Isidoro Pucheta (72), quien murió asesinado de una ráfaga de ametralladora 9 milímetros en un asalto en el que delincuentes huyeron con dos sacas de la recaudación del bingo "Golden Jack" de San Francisco Solano, el 30 de septiembre de 2013.



Por ese caso, hubo en 2018 un juicio con varios imputados que terminaron absueltos, según detallaron voceros judiciales.