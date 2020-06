Fiambalá: Detienen a un sexagenario por abusar sexualmente de dos hermanitas

Las denuncias por delitos de índole sexual continúan en aumento en época de cuarentena. Solo en el departamento Tinogasta, entre el último sábado y el miércoles, se denunciaron al menos seis hechos contra la integridad sexual. En casi todos los casos, los autores fueron detenidos. Algunos, aún permanecen alojados en la dependencia policial de Fiambalá y Tinogasta, respectivamente.

Al caso dado a conocer ayer en exclusiva por LA UNIÓN sobre las dos niñas que fueron separadas de su madre porque un hermano adolescente habría abusado de ambas, se le suma una grave denuncia realizada en la jornada del miércoles, también en dependencias del departamento Tinogasta.

Voceros cercanos a la causa consultados por este diario indicaron que la denuncia, por la que un hombre de 65 años fue detenido -la identidad se reserva para preservar a las víctimas, ya que el acusado es del círculo familiar- la radicó una mujer, madre de las pequeñas de 9 y 4 años de edad.

Según trascendió, encontrándose conversando con su hija mayor, la mujer -al notar algunas actitudes raras en su hija- le preguntó si le había pasado algo, pero la criatura respondió que no. Ante la insistencia y al pedirle que le comentara qué habían hecho en la casa del padrino de su padre, al que ellas le dicen tío, la criatura comenzó a llorar. Fue entonces que le dijo que el tío las tocaba en sus partes íntimas, aun cuando ella le decía que no quería, y que lo mismo le había a su hermanita.

Siempre de acuerdo a lo denunciado por la mujer, ella y su marido, padre de las niñas, le tenían mucha confianza al ahora denunciado, por lo que le permitían que fuera a buscarlas a su casa y se las llevara a su domicilio. A veces, allí tomaban la merienda y hasta las bañaba.

Si bien las criaturas no pudieron especificar desde cuándo comenzaron los abusos, se refirieron a que siempre que iban a su casa les “hacía algo malo”.

Tras la denuncia en la comisaría local, la Policía detuvo al depravado por orden de la Justicia, siendo alojado este en la comisaría departamental. En tanto, se dispuso que las niñas como su familia recibieran asistencia profesional.