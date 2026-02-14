Golpe al fraude digital: siguen detenidos los estafadores de abuelos en Belén

La Justicia de la provincia ha dado un paso firme en la resolución de una causa que ha conmocionado a la comunidad de la Tercera Circunscripción Judicial. El Juez de Control de Garantías de Belén, Miguel Oreste Piovano, confirmó recientemente la continuidad de la detención de Victoria del Carmen Herrera y su hermano, Julio Herrera, quienes se encuentran en el centro de una investigación por maniobras fraudulentas sistemáticas en perjuicio de adultos mayores.

La resolución judicial responde a la solicitud planteada por la Fiscal de Instrucción, Florencia Reartes Sesto, quien lidera las pesquisas sobre una serie de estafas que combinaron la manipulación psicológica con el abuso de herramientas tecnológicas bancarias.

La investigación fiscal ha logrado reconstruir la metodología utilizada por los acusados para vulnerar el patrimonio de sus víctimas. Según consta en el expediente, los hechos se desarrollaron en un periodo que abarca desde septiembre de 2024 hasta octubre de 2025. Durante este tiempo, la principal imputada, Victoria del Carmen Herrera, desplegó una estrategia basada en la vulneración de la buena fe de los damnificados. La mujer se presentaba ante los jubilados como una supuesta enviada oficial de organismos estatales, mencionando específicamente a PAMI o al Ministerio de Desarrollo Social, bajo el pretexto de realizar tareas de limpieza o asistencia doméstica.

Esta fachada le permitía crear un vínculo de confianza inmediato para acceder a la intimidad de los hogares. Una vez dentro de la vivienda y habiendo ganado la seguridad de los adultos mayores, la imputada lograba acceder a los teléfonos celulares de las víctimas mediante diversos engaños. Con el dispositivo en su poder, ingresaba a la aplicación BNA+ del Banco de la Nación Argentina, donde no solo desviaba los fondos existentes, sino que gestionaba préstamos personales a nombre de los titulares para luego vaciar las cuentas de manera inmediata.

La situación procesal de los hermanos Herrera es diferenciada según su participación en los eventos denunciados. Victoria del Carmen Herrera enfrenta la imputación por el delito de "estafa" en tres hechos, señalada como la autora material de los engaños y las transacciones. Por su parte, Julio Herrera ha sido imputado como "partícipe necesario" en el tercer hecho bajo investigación.

La fiscalía sostiene que su rol fue fundamental para completar el circuito delictivo, operando como receptor de los fondos sustraídos en sus propias cuentas bancarias. Durante la instancia de la indagatoria, ambos acusados optaron por el derecho de abstenerse a declarar, manteniendo silencio ante las pruebas presentadas por la fiscal Reartes Sesto.

La decisión del Juez Piovano de confirmar la detención se sustenta en un robusto cuerpo de pruebas recolectado por la fiscalía de Belén. La investigación se inició a partir de la acumulación de denuncias de diversos jubilados que notaron irregularidades en sus estados de cuenta y deudas por préstamos que nunca solicitaron.

Las medidas probatorias fundamentales incluyeron el análisis exhaustivo de las transferencias bancarias que permitieron rastrear el flujo del dinero, además de la recopilación de testimonios de los damnificados y sus entornos. Estas pericias permitieron identificar las cuentas de destino, las cuales pertenecían a la propia imputada o a su hermano.

El impacto financiero de estas maniobras es sumamente significativo para la economía de los afectados. El perjuicio económico total asciende a $5.981.532,31, una cifra que refleja la escala de la estafa en los tres hechos documentados hasta el momento. La continuidad de la detención confirmada por el Juez de Control de Garantías busca garantizar que el proceso judicial avance sin riesgos de entorpecimiento, dada la gravedad de los cargos y la extrema vulnerabilidad de las víctimas involucradas en este caso de abuso de confianza y fraude digital.