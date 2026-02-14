Gresca con cuchillos: un hombre al borde de la muerte

La tranquilidad habitual de la ciudad de Recreo, en el departamento La Paz, se desvaneció de manera abrupta durante la mañana de hoy. Un escenario de violencia extrema se desató en la vía pública, específicamente sobre la calle Angel Pineda al 200, en el corazón del barrio La Colonia. Lo que comenzó como un enfrentamiento por motivos que aún se intentan establecer, derivó en una gresca sangrienta de proporciones alarmantes que ha dejado a la comunidad local sumida en la consternación y la incertidumbre.

De acuerdo con los reportes obtenidos en el lugar de los hechos, el incidente involucró a un grupo numeroso de personas. Se estima que en la reyerta participaron un total de siete personas, entre las cuales se encontraban tanto varones como mujeres. La situación escaló rápidamente desde la confrontación verbal hacia un ataque físico coordinado y brutal, donde el uso de armas blancas transformó una disputa callejera en una escena de criminalidad que movilizó a todas las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia de la región.

La peor parte de este encarnizado enfrentamiento la sufrió José Daniel Busto, un hombre de 30 años que resultó herido de gravedad tras ser el blanco de múltiples ataques. Busto fue alcanzado por las armas blancas en zonas sumamente delicadas, recibiendo una puñalada en el abdomen y otra herida de consideración en el hombro. Ante la complejidad de su cuadro clínico y el riesgo inminente para su vida, fue trasladado de urgencia hacia el Hospital San Juan Bautista de la capital provincial, donde permanece internado con un pronóstico reservado.

En el mismo contexto de violencia, otro hombre identificado como Maximiliano Leandro Reartes, de 31 años, también resultó con lesiones de carácter cortante. Reartes sufrió una herida en el hombro producto de los forcejeos y ataques con los elementos punzocortantes. No obstante, tras recibir asistencia médica inmediata en el Hospital Zonal de Recreo, los profesionales de la salud confirmaron que se encuentra fuera de peligro, aunque bajo observación preventiva debido a la naturaleza del incidente.

La intervención policial fue inmediata gracias a un llamado de alerta que puso en aviso a la comisaría local sobre el desorden que se estaba produciendo en la calle Angel Pineda. Al llegar al sitio, los uniformados se encontraron con los restos de la pelea y procedieron a resguardar la zona para facilitar las tareas periciales. En un rastrillaje minucioso por el sector donde se produjo la gresca, los efectivos lograron el secuestro de tres cuchillos, los cuales habrían sido las armas utilizadas por los atacantes para herir a Busto y Reartes.

Actualmente, la justicia trabaja sobre las evidencias físicas y los testimonios de los presentes para reconstruir la mecánica del ataque. El hecho de que siete personas estuvieran involucradas en el altercado obliga a los investigadores a determinar el grado de participación de cada individuo, tanto de los hombres como de las mujeres mencionadas en el informe policial. La principal incógnita que rodea el caso sigue siendo el detonante de la gresca, ya que hasta el momento los motivos de la disputa permanecen bajo un estricto desconocimiento oficial.

Este lamentable suceso subraya una creciente preocupación por los niveles de violencia urbana en los barrios de Recreo. La combinación de superioridad numérica y el empleo de armas blancas en plena vía pública ha dejado una huella de sangre en La Colonia, mientras la ciudad aguarda por la evolución de José Daniel Busto, cuya vida pende de un hilo tras una mañana que difícilmente será olvidada por los vecinos del departamento La Paz.