La Justicia investiga la muerte de una mujer en su domicilio

La tranquilidad de la mañana en la Capital se vio interrumpida por un suceso que ha puesto en alerta a las autoridades de seguridad y judiciales de la provincia. Una mujer, identificada como Erika Dayana Herrera, fue hallada sin vida en el interior de su domicilio en el Barrio Loteo Eloy Varela, lo que dio inicio a un procedimiento de rigor para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

El descubrimiento del cuerpo activó de inmediato los protocolos de emergencia y preservación de la escena. Si bien las autoridades han mantenido un estricto hermetismo sobre las condiciones exactas del hallazgo, la magnitud del despliegue en la propiedad sugiere una intervención exhaustiva por parte de los peritos para evitar la contaminación de cualquier indicio vital para la causa.

Tras el aviso inicial, diversas unidades especializadas convergieron en la vivienda. La coordinación de las acciones estuvo a cargo de fuerzas de seguridad y organismos técnicos, destacándose la presencia del personal policial de la jurisdicción y efectivos de la Unidad Judicial N° 8 (UJN 8), quienes realizaron las primeras actuaciones administrativas en el perímetro.

Bajo la supervisión del fiscal Sánchez Ruiz, el médico del Cuerpo Interdisciplinario Forense desempeñó un papel crucial al realizar la primera evaluación clínica del cadáver. Para garantizar la integridad de la escena, la justicia ha dispuesto una custodia policial permanente en el inmueble mientras se aguardan los resultados de las pericias complementarias.

Carátula de muerte dudosa

El punto de inflexión en la investigación surgió tras la revisión preliminar efectuada por el profesional forense. Según trascendió de fuentes oficiales, el profesional de la salud no logró identificar de manera fehaciente los factores biológicos o externos que desencadenaron el deceso de Herrera.

Ante esta falta de certezas médicas inmediatas, se concluyó técnicamente el episodio bajo la carátula de muerte por causas dudosas. Esta terminología legal implica que, al no haber una causa evidente, no se descarta inicialmente ninguna hipótesis, desde una muerte natural hasta la posibilidad de un hecho violento.

Frente a esta conclusión, la fiscalía dictó las directivas legales para avanzar con el caso, incluyendo el traslado inmediato del cuerpo a la morgue judicial bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.

La investigación se centra ahora exclusivamente en los resultados científicos que arroje el examen necroscópico. La realización de la autopsia será la herramienta técnica definitiva para establecer con precisión la causa real del fallecimiento de Erika Dayana Herrera, mientras la comunidad de la Capital permanece a la espera de nuevos informes oficiales que arrojen luz sobre este trágico suceso.