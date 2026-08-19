Tensión en Catamarca: intentó robar en la casa de su hermana y la amenazó con dos cuchillos

El reloj marcaba exactamente las 11:00 de la mañana de hoy cuando la dinámica de seguridad en la zona sur experimentó una alteración crítica. En ese momento preciso, el sistema de emergencias SAE-911 emitió una solicitud formal de intervención que movilizó de manera inmediata a los recursos tácticos disponibles en el sector.

El escenario de los acontecimientos se situó específicamente en la Manzana LL del barrio San Antonio Sur. Ante el llamado de urgencia, los motoristas del COEM-Kappa se desplazaron con velocidad hacia el punto indicado para constatar la situación y resguardar la integridad física de las personas involucradas en el incidente.

Una vez constituidos en el domicilio de la Manzana LL, el personal policial del COEM-Kappa procedió a la aprehensión de un sujeto de apellido Zerga, de 31 años de edad. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos informada por las autoridades, el individuo habría intentado cometer un ilícito en el domicilio de su propia hermana, una joven mujer de 29 años de edad.

La situación escaló de gravedad cuando, en el marco de la confrontación en el inmueble, el aprehendido procedió a amenazar de muerte a la damnificada utilizando dos cuchillos tipo tramontina. Ante el peligro inminente, los uniformados neutralizaron la situación y procedieron al secuestro formal de las armas blancas empleadas en la intimidación, las cuales quedaron incorporadas como elementos probatorios de la causa.

Concluida la fase de contención y aseguramiento del sospechoso en el lugar de los hechos, las fuerzas de seguridad activaron los protocolos de asistencia y contención para con la víctima del suceso.

Se invitó formalmente a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en sede judicial para dar inicio formal a la investigación.

El sujeto de 31 años fue trasladado y alojado en la Seccional Novena, dependencia que por jurisdicción corresponde a la zona del barrio San Antonio Sur.

La medida restrictiva de la libertad quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de impartir las directrices procesales subsiguientes.