Había robado en la vía pública y en un corralón y lo condenan a tres meses de prisión efectiva

En el marco de un juicio abreviado, el juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzini, condenó a José Martín Aguilar a tres meses de prisión efectiva por los delitos de "robo en grado de tentativa" y "hurto simple" en concurso real.

La audiencia contó con la intervención del fiscal Facundo Barros Jorrat y del defensor oficial Miguel Ángel Nieva, quienes participaron en el procedimiento que culminó con la imposición de la pena. La modalidad de juicio abreviado permitió resolver el proceso judicial a partir del acuerdo entre las partes intervinientes, quedando la decisión final en manos del magistrado, quien dictó la condena correspondiente.

Primer hecho

Uno de los episodios que integraron la acusación tuvo lugar el 24 de enero de 2026, alrededor de las 10:40. Según se expuso en la audiencia, Aguilar llegó hasta la intersección de avenida Güemes y Misiones, donde se acercó a un automóvil que se encontraba estacionado en la vía pública. Aprovechando que el vidrio de una de las ventanillas estaba bajo, introdujo su mano en el interior del vehículo y se apoderó de algunos elementos.

Este accionar fue encuadrado en el delito de "robo en grado de tentativa", figura que quedó incorporada en la condena dictada por el juez Santiago Ahumada Franzini.

Segundo hecho

El segundo episodio ocurrió el 26 de febrero, a las 18:00. En esa oportunidad, Aguilar llegó a un corralón ubicado en avenida Güemes Oeste al 480. Allí se apoderó de una bolsa de cemento que se encontraba exhibida para la venta y se retiró caminando del lugar.

Este hecho fue calificado como "hurto simple", delito que se sumó al anterior en concurso real, lo que implica que ambos episodios fueron considerados de manera independiente a efectos de la condena, aunque dentro de un mismo proceso judicial.

Calificación legal y pena impuesta

El juez de Control de Garantías N°1, Santiago Ahumada Franzini, condenó a José Martín Aguilar por los delitos de:

"Robo en grado de tentativa".

"Hurto simple" en concurso real.

La pena impuesta fue de tres meses de prisión efectiva, lo que implica el cumplimiento efectivo de la condena. La resolución judicial se dictó en el marco del acuerdo alcanzado entre el fiscal Facundo Barros Jorrat y el defensor oficial Miguel Ángel Nieva, quienes intervinieron en la audiencia correspondiente.