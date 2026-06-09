Hallaron sana y salva a Luciana: terminó con alivio una intensa búsqueda en todo el país

La intensa búsqueda de Luciana B., la adolescente de 15 años que había desaparecido el lunes en Colonia Caroya, tuvo un desenlace positivo luego de que las autoridades confirmaran que fue hallada sana y salva.

La noticia fue confirmada oficialmente durante la jornada del martes, poniendo fin a más de 24 horas de incertidumbre y preocupación que mantuvieron en alerta a organismos de seguridad, autoridades judiciales, familiares y vecinos de distintas localidades cordobesas.

La desaparición de la adolescente había generado una profunda conmoción en el norte de la provincia de Córdoba y alcanzó repercusión nacional tras la activación de la Alerta Sofía, mecanismo que se utiliza para ampliar de manera inmediata la difusión y búsqueda de menores de edad cuando se considera que existe una situación de riesgo.

El hallazgo llevó tranquilidad a la familia de la joven y a toda una comunidad que siguió con atención cada novedad relacionada con el operativo desplegado para encontrarla.

Más de 24 horas de búsqueda ininterrumpida

La desaparición había sido denunciada luego de que la adolescente no regresara a su hogar tras salir de clases el lunes. A partir de ese momento se perdió todo tipo de contacto con ella, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades.

La investigación y las tareas de localización avanzaron durante más de un día sin interrupciones, con un importante despliegue de recursos humanos y tecnológicos. Las acciones implementadas incluyeron:

• Rastrillajes terrestres.

• Análisis de cámaras de seguridad.

• Peritajes tecnológicos.

• Utilización de drones.

• Controles en rutas.

• Operativos en terminales de transporte.

La magnitud del operativo reflejó la preocupación que generó el caso y la necesidad de actuar con rapidez para obtener información que permitiera localizar a la adolescente.

Un trabajo coordinado entre múltiples organismos

Desde el operativo destacaron especialmente el trabajo conjunto desarrollado por distintas instituciones que participaron de la búsqueda. Entre los organismos que intervinieron se encuentran:

• La Departamental Colón.

• Efectivos de la Policía de Córdoba.

• Personal del DUAR.

• Bomberos de la Policía.

• Bomberos Voluntarios de distintas localidades.

• Unidades Especiales de investigación y búsqueda.

• Efectivos de Investigaciones Criminal.

• El Ministerio Público Fiscal.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre estos organismos permitió desplegar un amplio dispositivo de búsqueda y sostener distintas líneas de trabajo simultáneamente durante las horas más críticas del operativo.

El anuncio oficial

El hallazgo fue confirmado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó públicamente que la adolescente había sido encontrada y se encontraba en buen estado.

Al comunicar el resultado de la búsqueda, el funcionario expresó: "Luciana está viva, está salva, está bien y está con su mamá". Quinteros evitó brindar detalles adicionales sobre el lugar donde fue localizada la adolescente, aunque confirmó que la búsqueda había concluido exitosamente.

Posteriormente, la joven fue trasladada a un hospital para la realización de estudios médicos.

La participación de la comunidad

Uno de los aspectos destacados durante el operativo fue la colaboración de vecinos de Colonia Caroya y Jesús María, quienes participaron activamente en la difusión de la búsqueda y aportaron información durante el desarrollo de las tareas.

Las autoridades agradecieron el compromiso demostrado por la comunidad durante las horas en que la desaparición mantenía en alerta a toda la región.

La circulación de información vinculada al caso y la difusión de los datos de la adolescente formaron parte de las acciones impulsadas para ampliar las posibilidades de localización.

La investigación continúa

Aunque la adolescente ya fue encontrada, la causa judicial continúa en marcha.

La investigación está a cargo del fiscal de Jesús María, Guillermo Monti, quien condujo las actuaciones durante toda la búsqueda. Según se informó, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María dará a conocer en las próximas horas detalles relacionados con las circunstancias en las que fue localizada la menor y los avances registrados en el expediente judicial.

Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre aspectos vinculados a la investigación.

El papel de la Alerta Sofía

Durante la mañana del martes se había activado la Alerta Sofía, medida que permitió extender la búsqueda a todo el territorio nacional e incluso a países limítrofes.

La herramienta fue incorporada al operativo como parte de las acciones destinadas a ampliar el alcance de la difusión y fortalecer los mecanismos de localización de la adolescente.

La activación del sistema reflejó la importancia y la urgencia que las autoridades asignaron al caso desde el momento en que se confirmó la desaparición.