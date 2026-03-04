Justicia brasileña: revés decisivo para la argentina Agostina Páez en la causa por injuria racial

En una resolución que agrava la situación procesal y económica de la ciudadana argentina Agostina Páez, la Fiscalía de Río de Janeiro manifestó este miércoles su rechazo rotundo al pedido de la defensa para que la joven pueda abandonar territorio brasileño. Páez, una abogada que se encuentra retenida en Brasil desde el pasado mes de enero, enfrenta una causa judicial por injuria racial, un delito que la legislación local aborda con extremo rigor tras las recientes reformas normativas que endurecieron las penas para este tipo de conductas.

La decisión del Ministerio Público Fiscal surge en un momento crítico para la acusada. Según confirmaron fuentes cercanas a Páez, la joven ha estado costeando su estadía mediante ahorros personales que se encuentran próximos a agotarse. "Ya le queda poco dinero", confiaron desde su entorno a medios de prensa, subrayando el desgaste financiero que implica un proceso judicial de esta naturaleza en el exterior, donde el costo de vida y los honorarios legales impactan directamente en su patrimonio, obligándola a permanecer en territorio extranjero bajo una creciente presión económica.

El rigor de la ley brasileña y el riesgo de fuga

El dictamen del Ministerio Público es taxativo al considerar que permitir el retorno de la acusada a la Argentina durante la etapa de instrucción podría debilitar el control judicial y obstaculizar la ejecución de una eventual sentencia. La fiscalía fundamentó esta postura en la severidad del hecho y en la actual política de tolerancia cero contra el racismo que impera en la ley brasileña. En el documento oficial, el organismo consideró que la presencia de la joven en Brasil es indispensable para garantizar el normal avance de la causa y evitar que el proceso se dilate o se torne inejecutable. En este sentido, la acusación solicitó formalmente al juez que desestime cada una de las peticiones presentadas por el equipo legal de Páez y que se proceda con la mayor celeridad posible hacia la audiencia de instrucción y juicio oral.

La defensa técnica de la argentina había presentado una serie de objeciones buscando invalidar el expediente, argumentando que las pruebas digitales habían sido manipuladas y que la joven desconocía que estaba cometiendo un delito debido a una supuesta falta de comprensión sobre la normativa cultural y legal de Brasil. Sin embargo, para la fiscalía, la denuncia está bien fundamentada y cumple con todos los requisitos de claridad y detalle que marca la ley, identificando con precisión a los hechos y a las víctimas. El dictamen señala que el Código Procesal Penal de Brasil solo exige que la acusación explique claramente lo ocurrido, algo que se cumple en este caso mediante testimonios y videos que respaldan la continuidad del proceso judicial.

Validez probatoria y la figura del dolo

Respecto a la validez de los registros audiovisuales obtenidos por empleados y cámaras de seguridad del local, el Ministerio Público desestimó los planteos de irregularidad en la cadena de custodia. Según el escrito, en ningún momento se demostró que los registros se hayan adulterado o recolectado de manera irregular, remarcando que la acusación no depende de un solo video sino de un conjunto de pruebas. Si en la fase de juicio se confirma la autenticidad o se descartan ciertas imágenes, seguirán existiendo elementos suficientes para que el caso continúe, ya que la misma defensa reconoce conocer los hechos al proponer explicaciones alternativas y citar sus propias evidencias.

En cuanto al argumento de la falta de intención o desconocimiento cultural, el fiscal destacó que la argentina fue advertida en el momento de que sus acciones constituían un delito. A pesar de ello, la acusada persistió y agravó sus expresiones en la vía pública, una actitud que incluso sus amigas buscaron contener. Para la fiscalía, este comportamiento demuestra que tanto la acusada como su círculo íntimo sabían que lo que hacían era ilegal, descartando así la ausencia de dolo en el accionar de la abogada argentina durante el incidente que motivó la denuncia.

La vigencia de la Ley 14.532/2023 y el rechazo del traslado

Un punto de inflexión en el debate jurídico fue el encuadre legal de la ofensa, ya que la defensa intentó comparar la injuria racial con delitos menos graves para pedir un tratamiento más flexible. No obstante, la fiscalía recordó que, desde la sanción de la Ley 14.532/2023, la injuria racial pasó a considerarse una forma de racismo para la ley brasileña, recibiendo una protección especial y perdiendo el carácter de ofensa común. Esta normativa impide que se otorguen beneficios procesales que suelen aplicarse a delitos de menor impacto social, reforzando la necesidad de que la acusada permanezca bajo jurisdicción directa de los tribunales de Río de Janeiro.

Finalmente, se rechazó la solicitud de aplicar el Tratado de Transferencia de Personas Condenadas entre Argentina y Brasil para que Páez pudiera enfrentar el proceso o cumplir una eventual condena en su país de origen. El Ministerio Público aclaró que este tratado rige únicamente una vez que existe una condena definitiva y requiere la aceptación de ambos países. Por lo tanto, la autorización para que regrese a su país durante la investigación perjudicaría el normal avance de la causa y debilitaría los controles jurisdiccionales necesarios, manteniendo firme la prohibición de salida del país mientras su presencia sea requerida por la justicia brasileña.