Muerte del condenado por femicidio en Salta: la hipótesis del deceso

La tarde del lunes transcurría con normalidad en la Unidad Carcelaria N°1 de Villa Las Rosas, en Salta, hasta que una situación inesperada puso en marcha una investigación para determinar qué ocurrió con José "Jota" Figueroa, quien cumplía prisión perpetua por el femicidio de su esposa, Mercedes Kvedaras.

Poco después de las 18, Figueroa participó del conteo de internos y recibió la cena. Esos dos momentos, separados por un breve intervalo del hallazgo posterior, son ahora parte central de la reconstrucción que intenta realizar la Justicia. Minutos después de recibir la comida, otro interno advirtió que había una persona en una posición extraña en el patio interno del pabellón F. Era Figueroa.

El condenado se encontraba alojado en un sector considerado de bajo conflicto dentro del penal salteño. Ante el hallazgo, personal de enfermería intervino inmediatamente e intentó reanimarlo mientras se solicitaba una ambulancia.

Figueroa fue trasladado de urgencia al Hospital San Bernardo, pero ya había fallecido. La principal hipótesis que manejan los investigadores es la de un suicidio, aunque la investigación judicial deberá establecer con precisión qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que rodearon su muerte.

El intervalo que ahora busca reconstruir la Justicia

El secretario de Justicia y Derechos Humanos de Salta, Javier Mónico, explicó que Figueroa había sido visto durante el conteo de presos y que posteriormente recibió la comida. Poco después, otro interno lo encontró muerto en el patio interno del pabellón.

Ese breve período de tiempo se convirtió en uno de los principales puntos de interés para los investigadores. La Justicia intenta determinar cuánto transcurrió entre el último control en el que Figueroa fue visto con vida y el momento en que otro interno alertó sobre su presencia en el patio.

También busca establecer si durante ese lapso se cumplieron los protocolos de vigilancia establecidos para ese sector del penal. La reconstrucción adquiere particular importancia porque no existe un registro audiovisual permanente del lugar donde fue encontrado.

Un sector sin cámaras de vigilancia permanente

El patio interno del pabellón F no contaba con cámaras que permitieran realizar una vigilancia permanente. Sí existían dispositivos de seguridad en los accesos al sector.

Además, según la información proporcionada, el celador y el encargado permanecían dentro del pabellón. La ausencia de imágenes del momento exacto en que ocurrieron los hechos significa que la investigación deberá apoyarse en otros elementos para establecer la secuencia de los acontecimientos. Los testimonios de los internos y del personal penitenciario tendrán, en ese contexto, un papel central. A ellos se sumarán las pericias realizadas sobre la escena, que forman parte de las pruebas destinadas a determinar qué sucedió antes del hallazgo.

La falta de cámaras en el espacio específico donde fue encontrado Figueroa no implica por sí misma una conclusión sobre lo ocurrido, pero sí constituye uno de los aspectos que la Justicia deberá considerar al momento de reconstruir los últimos minutos de vida del detenido.

La ausencia de antecedentes de autolesiones

Otro dato que llamó la atención de los investigadores está relacionado con los antecedentes de Figueroa durante su permanencia en el sistema penitenciario.

Según explicó Mónico, no existían antecedentes de conductas autolesivas dentro del Servicio Penitenciario. Tampoco había informes previos que hubieran advertido sobre episodios de ese tipo. Ese elemento será analizado junto con el resto de las pruebas reunidas en la causa. La ausencia de antecedentes de autolesiones constituye uno de los datos que los investigadores deberán considerar al intentar establecer qué pudo haber ocurrido antes de su muerte.

Por el momento, este aspecto no modifica la principal hipótesis que manejan los investigadores, que apunta a un suicidio, pero sí forma parte de los interrogantes que permanecen abiertos mientras avanza la investigación judicial.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal N°2

La investigación judicial quedó a cargo de la Fiscalía Penal N°2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que espera los resultados de las pericias realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

El objetivo es determinar la mecánica de la muerte y precisar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. La investigación deberá reunir los distintos elementos disponibles: los registros vinculados con el conteo de internos y la entrega de la cena, los testimonios de quienes estuvieron en el pabellón, la información aportada por el personal penitenciario y los resultados de las pericias efectuadas sobre la escena.

La secuencia temporal resulta especialmente relevante debido al corto período comprendido entre el último momento en que Figueroa fue observado y el hallazgo de su cuerpo.

Una segunda investigación dentro del penal

En paralelo con la causa judicial, el Servicio Penitenciario de Salta abrió una investigación administrativa interna. Ese procedimiento busca determinar si el personal actuó de acuerdo con los protocolos de custodia y prevención y si existió alguna falla en los controles realizados durante los minutos previos al hallazgo del cuerpo.

De esta manera, existen dos líneas de investigación que avanzan en paralelo. Por un lado, la Justicia busca establecer cómo y en qué circunstancias murió Figueroa. Por otro, el Servicio Penitenciario analiza la actuación de sus propios agentes y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el sector donde se encontraba alojado.

La investigación administrativa deberá determinar si los controles previstos se realizaron de manera adecuada y si durante ese breve intervalo existió alguna falla en los mecanismos de vigilancia.