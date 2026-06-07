Identificaron al motociclista que murió tras un derrape en la Ruta Nacional 38

El trágico siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional N° 38, a la altura del puente del Río Del Valle, le costó la vida a un motociclista luego de sufrir un grave accidente de circulación. El hecho tuvo como protagonista a una motocicleta marca Okinoi de 110 centímetros cúbicos, de color azul, que por causas que son materia de investigación perdió el control y posteriormente derrapó sobre la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor sufrió lesiones de extrema gravedad que terminaron provocando su fallecimiento en el mismo lugar del accidente.

La tragedia, ocurrida minutos antes de la ocho de la mañana mientras se registraba aún una intensa lluvia, movilizó a distintas áreas judiciales, policiales y periciales, que trabajaron en la escena con el objetivo de establecer las circunstancias que rodearon el hecho.

La víctima fue identificada

Con el correr de las horas se conoció la identidad de la víctima fatal. Se trata de Darío Alberto Villarroel, de 40 años de edad, quien conducía la motocicleta al momento del siniestro. De acuerdo con la información suministrada, Villarroel sufrió un severo traumatismo de cráneo grave, lesiones que le provocaron la muerte de manera inmediata.

El fallecimiento fue constatado en el lugar, donde posteriormente se desarrollaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación judicial.

La noticia generó conmoción debido a la violencia del accidente y a las consecuencias que tuvo para quienes viajaban en el rodado.

Una acompañante resultó herida

Al momento del accidente, el conductor no viajaba solo. En la motocicleta también se desplazaba Estrella Cedrón, de 36 años de edad, quien resultó lesionada como consecuencia del derrape. Tras el siniestro, la mujer fue asistida y posteriormente trasladada al Hospital San Juan Bautista (HSJB) para recibir atención médica.

Según la información difundida, la acompañante presentaba diversas lesiones producto de la caída. Tras las primeras práctivas médidas la mujer quedó internada en Terapia Intensiva, y según indicaron fuentes judiciales, hay riesgo de vida. Su evolución médica será seguida por los profesionales de la salud mientras continúan las actuaciones vinculadas al hecho.

El trabajo de la Justicia en el lugar

La gravedad del accidente motivó la inmediata intervención de autoridades judiciales y equipos especializados. Hasta el lugar se hizo presente la Fiscal de Instrucción en Turno, Dra. Yesica Miranda, quien supervisó las primeras medidas procesales relacionadas con la investigación.

También trabajó un delegado judicial, personal de la Unidad Judicial N° 2, peritos especializados y el médico perteneciente al Cuerpo Interdisciplinario Forense. La presencia de estos organismos permitió avanzar con el relevamiento de pruebas, la documentación de la escena y la recopilación de información necesaria para determinar cómo se produjo el siniestro.

Recomendación de autopsia

Dentro de las actuaciones realizadas en el lugar, el médico del CIF recomendó la realización de la correspondiente operación de autopsia. Esta medida forma parte de los procedimientos previstos en casos de fallecimientos ocurridos en circunstancias que requieren una investigación judicial y pericial detallada.

La práctica permitirá incorporar nuevos elementos al expediente y contribuirá a esclarecer las circunstancias médicas relacionadas con el fallecimiento del conductor.

La decisión se adoptó en el marco de la intervención de las autoridades competentes que tomaron participación en el caso desde los primeros momentos posteriores al accidente.

Investigación en marcha

Mientras continúan las actuaciones judiciales y periciales, la investigación busca reconstruir con precisión la mecánica del accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 38.

La pérdida de control de la motocicleta y el posterior derrape derivaron en un desenlace fatal para Darío Alberto Villarroel y dejaron con lesiones a su acompañante, quien permanece bajo atención médica.

Con la intervención de la Fiscalía de Instrucción, la Unidad Judicial N° 2 y los especialistas que trabajaron en el lugar, el expediente continuará avanzando para determinar todos los aspectos relacionados con este trágico hecho vial que se cobró una vida sobre el puente del Río Del Valle.