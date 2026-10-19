Imputaron al florista Maxi Gutiérrez por abuso sexual

La investigación judicial que involucra al florista Maxi Gutiérrez y a Juan Ignacio Reyes Modotti sumó un nuevo capítulo con la imputación formal de Gutiérrez por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio del joven que, a su vez, está acusado por el intento de homicidio del comerciante. Los dos episodios habrían ocurrido el 12 de diciembre de 2024, con pocas horas de diferencia, en distintos inmuebles de la Capital y Valle Viejo.

La nueva imputación incorpora a la investigación una denuncia que Reyes Modotti había presentado contra Gutiérrez y que adquirió relevancia por la relación temporal entre los hechos denunciados y el posterior episodio violento por el que el joven quedó imputado.

A comienzos de octubre, la titular de la Fiscalía de Instrucción N.º 1, Yésica Miranda, convocó al florista a una audiencia de declaración indagatoria. Durante el acto judicial, Gutiérrez fue notificado formalmente de los cargos que se le atribuyen y decidió abstenerse de declarar.

La decisión de no prestar declaración no constituye un reconocimiento de los hechos ni puede interpretarse como una admisión de culpabilidad. La investigación deberá avanzar mediante la incorporación y evaluación de las pruebas correspondientes para determinar las circunstancias de ambos episodios y establecer las eventuales responsabilidades penales.

El caso vuelve a concentrar la atención judicial por la gravedad de las acusaciones cruzadas y porque, de acuerdo con la hipótesis investigativa, los acontecimientos se habrían producido durante una misma jornada, aunque en lugares diferentes y con pocas horas de diferencia.

La denuncia de Reyes Modotti y sus antecedentes

La denuncia por el presunto abuso sexual había sido presentada por Juan Ignacio Reyes Modotti en diciembre de 2024, después de que fuera detenido por el intento de asesinato contra Maxi Gutiérrez. El caso volvió a tomar estado público en septiembre de 2025, cuando la madre del joven, Hebe Mabel Modotti, se refirió a lo sucedido durante una entrevista en un medio local. En esa oportunidad, la mujer rechazó que hubiera existido una relación amorosa entre su hijo y el florista y relató lo que, según dijo, el joven le había contado.

"Él no tuvo nunca ningún tipo de vínculo de índole amoroso con mi hijo. Eso es mentira. (...) Quiso nuevamente abusar de él, eso fue lo que me dijo (Juan Ignacio). (...) En ese mismo momento (luego de la agresión a Gutiérrez), él me comentó, en ese momento me dijo Juan Ignacio. (...) Él tenía entre 13 y 14 años, él era menor de edad", expresó Hebe Mabel Modotti.

Las declaraciones de la madre fueron difundidas en el marco de aquella entrevista y forman parte de los antecedentes públicos del caso. Su testimonio expuso la versión familiar sobre el vínculo entre ambos y sobre lo que, según manifestó, su hijo le había relatado después de los acontecimientos.

La denuncia presentada en diciembre de 2024 es el antecedente que dio lugar a la investigación por el presunto abuso sexual. Ahora, con la imputación formal de Gutiérrez, esa acusación avanza en el ámbito judicial y deberá ser examinada junto con los demás elementos que se incorporen al expediente.

Cuándo ocurrió el hecho

De acuerdo con la investigación, el presunto abuso sexual habría ocurrido el 12 de diciembre de 2024, en la vivienda de Maxi Gutiérrez, ubicada en la zona sur de la ciudad Capital. La acusación sostiene que el florista habría amenazado con un cuchillo a Reyes Modotti y posteriormente habría abusado sexualmente de él. Se trata de los hechos que motivaron la imputación por abuso sexual con acceso carnal y que deberán ser evaluados durante el desarrollo de la causa.

La secuencia denunciada adquiere relevancia por la proximidad temporal con el segundo episodio violento registrado durante esa misma jornada. Según la hipótesis investigativa, ambos acontecimientos habrían ocurrido con pocas horas de diferencia, aunque en domicilios distintos.

La imputación formal representa un avance procesal en la investigación de la denuncia, pero no implica que los hechos hayan sido acreditados judicialmente. Corresponderá a la Fiscalía reunir y analizar los elementos probatorios para determinar las circunstancias en las que se habría producido el episodio denunciado.

En esta etapa, la acusación contra Gutiérrez se mantiene en el terreno de la investigación penal y deberá ser examinada conforme a las garantías procesales correspondientes.

Horas después se habría producido el ataque

El segundo acontecimiento violento habría ocurrido también el 12 de diciembre de 2024, pero en una residencia ubicada en Valle Viejo. Por ese episodio, Juan Ignacio Reyes Modotti se encuentra formalmente imputado por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Maxi Gutiérrez.

De esta manera, las dos investigaciones presentan acusaciones cruzadas entre las mismas personas: por un lado, el florista fue imputado por el presunto abuso sexual denunciado por Reyes Modotti; por otro, el joven está acusado de haber intentado matar a Gutiérrez.

La cercanía temporal entre ambos hechos constituye uno de los aspectos centrales de la reconstrucción judicial. Según la hipótesis de la investigación, los episodios habrían ocurrido durante una misma jornada, primero en la vivienda del florista, situada en la zona sur de la Capital, y luego en una residencia de Valle Viejo.

La secuencia deberá ser analizada a partir de los elementos que reúna la Justicia, sin dar por acreditadas las acusaciones antes de que concluyan las instancias procesales correspondientes.

La existencia de dos causas vinculadas por las personas involucradas y por la proximidad temporal de los hechos plantea la necesidad de establecer con precisión qué ocurrió en cada lugar, cuáles fueron las circunstancias de los episodios denunciados y qué responsabilidades podrían corresponder a cada uno.