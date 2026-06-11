Incautan motos con ordenes judiciales y señales de adulteración en Catamarca

En la mañana de hoy, numerarios de la Comisaría de Icaño realizaron inspecciones detalladas en talleres ubicados en los barrios San Cayetano y Villa Vieja, localidades del departamento La Paz. La intervención, planificada para detectar vehículos con irregularidades legales, permitió a las autoridades identificar varios casos de posibles delitos relacionados con motocicletas.

El operativo se enmarca en las acciones habituales de control y prevención del crimen en la zona, donde se ha detectado que algunos talleres funcionan como puntos de alteración de vehículos para eludir los mecanismos de control policial y judicial.

Motocicletas incautadas y situaciones legales

Durante los procedimientos, los agentes incautaron tres motocicletas que presentaban distintas irregularidades:

Yamaha YBR 150 cc., color rojo : contaba con un requerimiento solicitado por la Unidad Judicial N° 1 de la ciudad capital, vinculada al supuesto delito de robo . Esta motocicleta representa el caso más grave del operativo, dado que ya estaba bajo investigación judicial.

: contaba con un de la ciudad capital, vinculada al . Esta motocicleta representa el caso más grave del operativo, dado que ya estaba bajo investigación judicial. Yamaha DT 200 cc., color verde : se secuestró porque presentaba signos aparentes de adulteración en la numeración de cuadro y motor , lo que indica posibles manipulaciones para ocultar su procedencia.

: se secuestró porque , lo que indica posibles manipulaciones para ocultar su procedencia. Konisa 110 cc., color negro: igualmente retenida por alteraciones aparentes en los números de motor y cuadro, un procedimiento que busca prevenir la circulación de vehículos robados o ilícitamente modificados.

Estos hallazgos ponen de relieve la atención que la policía local dedica a la detección de irregularidades en vehículos de dos ruedas, especialmente cuando se trata de motocicletas que podrían haber sido robadas o alteradas para dificultar su rastreo.