Ingresó a un vivienda y se llevó una olla eléctrica: lo detuvieron

Un hombre de 39 años, de apellido Iturrez, fue aprehendido en el Sector Sur de la Capital, luego de ser señalado como el supuesto autor de un ilícito cometido en un domicilio ubicado en inmediaciones de la intersección de las calles Dr. Antonio Virgilio Villafañe y Domingo Bravo.

El procedimiento se inició mientras efectivos de la COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por el Sector Sur. Durante esas tareas, los motoristas tomaron conocimiento de la situación a través de un transeúnte, quien habría advertido que un sujeto había salido de un domicilio llevando consigo distintos elementos.

A partir de la información recibida, los uniformados actuaron de inmediato y utilizaron los datos aportados para orientar la búsqueda del sospechoso. De esta manera, ampliaron los recorridos preventivos por las inmediaciones del lugar donde habría ocurrido el hecho.

La intervención permitió localizar al supuesto autor a los pocos metros, donde los efectivos procedieron a su aprehensión.

¿Qué hizo el sospechoso?

Uno de los momentos del procedimiento se produjo cuando el sospechoso habría advertido la presencia de los efectivos policiales. Según la información proporcionada, Iturrez se habría despojado de una bolsa que llevaba consigo. En el interior de ese elemento se encontraban distintos objetos que quedaron posteriormente en calidad de secuestro.

La bolsa contenía:

Una olla eléctrica.

Un teléfono celular.

Un par de parlantes.

Luego de desprenderse de la bolsa, el hombre habría intentado darse a la fuga. Sin embargo, no logró concretar su propósito y finalmente fue aprehendido por los efectivos que intervenían en el procedimiento. Los elementos encontrados quedaron en calidad de secuestro, mientras que el hombre fue trasladado para continuar con las actuaciones correspondientes.

Traslado a la Seccional Novena

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue trasladado a la Seccional Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción.

Iturrez quedó alojado en esa sede policial, mientras se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. De esta manera, el procedimiento pasó a quedar bajo la órbita de la autoridad judicial correspondiente, junto con los elementos secuestrados durante la intervención.

El caso tiene como punto de partida la sospecha de que el hombre habría salido del interior de un domicilio ubicado en las inmediaciones de Dr. Antonio Virgilio Villafañe y Domingo Bravo con distintos objetos. La posterior localización del sospechoso permitió recuperar una olla eléctrica, un teléfono celular y un par de parlantes.