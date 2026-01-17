Inseguridad en Catamarca: recuperaron garrafas, herramientas y detuvieron a cinco personas

En el marco de diversos procedimientos policiales llevados a cabo en la provincia de Catamarca, efectivos de distintas comisarías concretaron la recuperación de elementos robados y la aprehensión de cinco personas, en hechos ocurridos en la Capital y en el departamento La Paz.

Garrafa recuperada y dos aprehendidos en el sur de la Capital

En la madrugada de hoy, alrededor de las 04:55, efectivos de la Comisaría Novena se constituyeron en la intersección de calle Dr. Antonio Virgilio Villafañez y pasaje Antonio Machado, donde policias tenían aprehendido a un hombre de apellido Rodríguez (29). En el lugar se secuestró una garrafa de gas de 10 kg, color azul, y un cuchillo tipo Tramontina que el sujeto llevaba consigo.

Tras tareas investigativas, los policías lograron determinar que la garrafa había sido sustraída de una vivienda de la Primera Etapa del barrio Acuña Isí, propiedad de una mujer de 59 años, quien fue invitada a radicar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 9.

Continuando con las pesquisas, en la esquina de Antonio Virgilio Villafañez y Gregorio José González, se procedió a la aprehensión de un segundo joven de apellido Altamiranda (27), quien también habría participado del hecho. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

Herramientas recuperadas y una mujer aprehendida

Horas más tarde, a las 08:10, por requerimiento del SAE-911, personal de la Comisaría Décima acudió a calle Córdoba al 700, donde un hombre de 40 años denunció que una mujer le habría sustraído herramientas para luego darse a la fuga.

Con las características aportadas, los uniformados localizaron a la sospechosa en pasaje Esmeralda, quien al advertir la presencia policial se despojó de los elementos sustraídos. Las herramientas fueron recuperadas y la joven, de apellido Contreras (23), fue interceptada y aprehendida a pocos metros, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur. El damnificado fue invitado a realizar la denuncia en la Unidad Judicial N° 2.

Otro hecho con garrafa recuperada en el norte capitalino

En horas de la tarde, alrededor de las 15:00, personal de la Comisaría Décima Tercera intervino en calle 22 de Abril, entre Cabo María Rodríguez Castro y avenida Monseñor Sueldo, donde un joven de 25 años manifestó que un hombre había ingresado a su vivienda y sustraído una garrafa de gas de 10 kg.

Con los datos aportados, los policías localizaron al presunto autor en la intersección de Los Ángeles y Francia, tratándose de un joven de apellido González (27), quien fue sorprendido con el elemento sustraído. Tras intentar darse a la fuga, fue interceptado y aprehendido en inmediaciones de Francia y 22 de Abril. El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía en feria del Distrito Norte.

Detenido por robo en el departamento La Paz

Por último, en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, y bajo directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, efectivos de la Comisaría Departamental arrestaron en averiguación del hecho a un hombre de apellido Herrera (31), sospechado de cometer un robo en perjuicio de un hombre de 52 años.

El procedimiento se realizó cerca de las 13:00, en avenida Belgrano, donde además se secuestró un par de zapatillas que el sospechoso habría utilizado al momento del ilícito. El sujeto quedó alojado en la dependencia policial, a la espera de nuevas directivas judiciales.