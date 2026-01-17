Intento de escape y persecución en la Capital

Dos jóvenes terminaron tras las rejas este viernes luego de una persecución en la zona norte de la Capital. El hecho se registró a las 19:15, cuando efectivos de la Comisaría Séptima realizaban recorridos preventivos y divisaron una actitud sospechosa en inmediaciones de la calle Alpatauca, entre El Shincal y Watungasta.

Según fuentes policiales, los sujetos, identificados luego por sus apellidos Dorado (22) y Vargas (26), se percataron de la presencia de los uniformados e intentaron evadir el control. En su huida, se desprendieron de una bolsa que cargaban para intentar correr más livianos, pero fueron rápidamente interceptados y reducidos a pocos metros del lugar.

El "botín" secuestrado

Al revisar el contenido de la bolsa descartada, la policía encontró varios elementos de dudosa procedencia, entre los que se destacaban:

Insumos de plomería.

Un juego de llaves de distintas medidas.

Varios metros de cables (un elemento comúnmente vinculado al robo de cobre y tendido eléctrico).

Ante la imposibilidad de acreditar la propiedad legítima de estos objetos, los efectivos procedieron al secuestro de los mismos.

Situación judicial

Dorado y Vargas fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte. Se espera que en las próximas horas se realicen las averiguaciones para determinar si los elementos incautados corresponden a algún ilícito denunciado recientemente por vecinos del sector.