Intentó robar un auto y terminó detenido tras una persecución policial

En la tarde de hoy, minutos después de las 18:00, efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales Motorizadas (COEM-Kappa) procedieron a la aprehensión de un sujeto que habría intentado sustraer pertenencias de un automóvil estacionado en las inmediaciones de la calle Dr. Teodulfo Barrionuevo.

El procedimiento se inició tras el alerta de un ciudadano de 49 años, quien relató a los uniformados que, momentos antes, sorprendió a un desconocido violentando su vehículo, un Renault 18. Al verse descubierto, el malviviente emprendió una huida a pie por las calles del sector.

Con las características físicas y de vestimenta aportadas por el damnificado, el personal policial inició un rastrillaje inmediato por la zona. La persecución finalizó en la intersección de la avenida Dr. Deodoro Maza y calle Caleta Olivia, donde los efectivos lograron interceptar al sospechoso.

El sujeto, identificado como de apellido Vergara (43), intentó evadir su responsabilidad despojándose de una remera de color negro durante la huida, prenda que fue recuperada y quedó en calidad de secuestro como elemento de prueba.

Tras el operativo, el aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Sexta, quedando bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste.

Por su parte, se invitó al propietario del rodado a formalizar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 6, para avanzar con las actuaciones de rigor que el caso amerita.