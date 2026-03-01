Intento de robo en Catamarca: un joven fue aprehendido tras ser sindicado por un vecino

Un joven de apellido Becerra (23) fue aprehendido en el Norte de la Capital, sospechado de intentar cometer un ilícito en una vivienda particular. El procedimiento tuvo lugar a las 20:00 de la noche de hoy, en el marco de recorridos preventivos que realizaban efectivos de la Comisaría Décima Tercera.

Según la información proporcionada, el operativo se desarrolló mientras los uniformados transitaban por la esquina de calles Los Ángeles y Polonia, punto donde se concretó la intervención policial. La presencia de los agentes en la zona formaba parte de las tareas habituales de prevención y patrullaje, orientadas a reforzar la seguridad en distintos sectores del Norte capitalino.

Fue en ese contexto que los efectivos procedieron a la aprehensión del joven, quien fue sindicado por un vecino como presunto autor de un intento de sustracción ocurrido momentos antes.

La acusación del damnificado

De acuerdo con los datos oficiales, un hombre de 65 años de edad señaló a Becerra como el presunto responsable de haber ingresado a su domicilio con la intención de sustraer una garrafa de gas.

El damnificado relató que el joven habría ingresado a la vivienda y que, al advertir su presencia en el lugar, se dio inmediatamente a la fuga, desistiendo de concretar el hecho. Esta reacción habría frustrado el presunto ilícito, aunque dio lugar a la posterior intervención policial.

Los detalles centrales del episodio, conforme a la información base, son los siguientes:

Hora del procedimiento: 20:00.

Lugar: Esquina de calles Los Ángeles y Polonia.

Interviniente: Comisaría Décima Tercera.

Sospechoso: Becerra (23).

Denunciante: Hombre de 65 años.

Elemento que se habría intentado sustraer: Garrafa de gas.

La sindicación directa del vecino resultó clave para que los efectivos procedieran a la aprehensión del joven en la vía pública.

Traslado y actuación judicial

Tras concretarse la aprehensión, el procedimiento continuó conforme a las disposiciones legales vigentes. El joven fue trasladado y alojado en la seccional, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

En paralelo, se invitó al damnificado a radicar la denuncia correspondiente en el Precinto Judicial N° 8, instancia formal que permitirá dar curso a la investigación del hecho denunciado.

De esta manera, el caso quedó encuadrado dentro de la órbita judicial, bajo supervisión del Ministerio Público Fiscal competente, que determinará los pasos procesales a seguir en función de las actuaciones policiales y de la denuncia que formalice el vecino afectado.