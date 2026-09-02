La defensa del "Pity" Álvarez presentó un hábeas corpus y pidió frenar el juicio

La defensa de Cristian Gabriel Álvarez Congiu, conocido popularmente como "Pity" Álvarez, presentó un hábeas corpus con el objetivo de frenar el juicio oral que se sigue en su contra por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.

La presentación fue impulsada por Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños, quienes integran el nuevo equipo defensor del músico en el marco del debate oral. El planteo reúne 14 puntos en los que la defensa expone las distintas medidas que considera necesarias concretar a favor del cantante. Entre los aspectos centrales de la presentación, dados a conocer a la Agencia Noticias Argentinas, se encuentra una advertencia sobre la situación actual del imputado y los riesgos que, según sus abogados, enfrenta.

La defensa sostuvo la existencia de "una amenaza actual, concreta e inminente respecto de la libertad física y ambulatoria de nuestro asistido, así como el grave riesgo existente para su salud, integridad psicofísica, defensa material y vida".

A partir de ese planteo, los abogados solicitaron una serie de medidas destinadas a revisar las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial y la situación actual del músico.

El pedido de suspensión inmediata del debate

Como medida inmediata y preventiva, Queijeiro y Baños solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 la suspensión del juicio oral y público.

El pedido constituye uno de los puntos principales del hábeas corpus presentado por la nueva defensa, que busca frenar el avance del debate mientras se concretan otras medidas requeridas en relación con la situación del imputado.

Además de la suspensión, los abogados requirieron la elaboración de un informe circunstanciado sobre distintos elementos vinculados con el proceso. Ese informe debería contemplar:

Los hechos relacionados con el planteo.

relacionados con el planteo. Las decisiones adoptadas.

adoptadas. Los antecedentes médicos .

. Los diferentes planteos realizados.

La presentación apunta así a reunir información sobre los antecedentes y las circunstancias que, según la defensa, deben ser consideradas antes de avanzar con el desarrollo del juicio oral.

El pedido de acceso a las audiencias

Entre las medidas solicitadas también figura la remisión digital de las videograbaciones completas de las audiencias celebradas. Queijeiro y Baños pusieron particular atención en determinados episodios que, de acuerdo con su planteo, deben ser analizados. En ese sentido, requirieron especialmente el acceso a los registros de los momentos en los que se habrían producido situaciones de somnolencia y desconexión.

La solicitud de las grabaciones busca que la nueva defensa pueda contar con el registro completo de las audiencias ya realizadas y analizar de manera particular esos episodios.

Este punto forma parte del conjunto de medidas incorporadas al hábeas corpus, que no se limita al pedido de suspensión del debate sino que también procura reunir elementos relacionados con el desarrollo de las audiencias y el estado del músico durante las mismas.

Una evaluación multidisciplinaria urgente

Otro de los aspectos centrales de la presentación es el pedido para que se realice una evaluación multidisciplinaria urgente e integral de "Pity" Álvarez.

El objetivo de esa evaluación es determinar si actualmente posee una capacidad neuropsíquica suficientemente estable, continua y previsible que le permita comprender, seguir y participar de todas las etapas del proceso. La defensa considera necesario establecer las condiciones actuales del músico para evaluar su posibilidad de intervenir de manera sostenida en el juicio oral y público.

El pedido apunta específicamente a determinar si cuenta con la capacidad necesaria para:

Comprender las distintas etapas del proceso.

las distintas etapas del proceso. Seguir el desarrollo del debate.

el desarrollo del debate. Participar de manera continua en todas las instancias.

La evaluación requerida aparece así como uno de los elementos fundamentales del planteo presentado ante el tribunal, junto con el pedido de suspensión del juicio y la solicitud de acceso a las videograbaciones de las audiencias.

Un primer revés para la nueva defensa

La presentación del hábeas corpus se produce luego de una última audiencia en la que los magistrados rechazaron dos planteos realizados por los nuevos abogados del músico. En esa oportunidad, el tribunal desestimó el pedido de nulidad del debate y también rechazó la realización de un juicio por jurados populares.

Esa decisión representó el primer revés para Sebastián Queijeiro y Javier Ignacio Baños desde su incorporación al equipo defensor de Álvarez Congiu.

Ahora, con la presentación del hábeas corpus, la estrategia de la defensa incorpora un nuevo planteo para solicitar la suspensión del juicio y avanzar con una serie de medidas relacionadas con la situación del imputado.

Catorce puntos y una serie de medidas solicitadas

El hábeas corpus presentado por la defensa se estructura sobre 14 puntos y reúne diferentes requerimientos vinculados con la libertad, la salud, la integridad psicofísica y las condiciones de participación de "Pity" Álvarez en el proceso judicial.

Entre las principales solicitudes se encuentran:

La suspensión inmediata y preventiva del juicio oral y público .

. Un informe circunstanciado sobre hechos, decisiones, antecedentes médicos y planteos.

sobre hechos, decisiones, antecedentes médicos y planteos. La remisión digital de las videograbaciones completas de las audiencias celebradas.

de las audiencias celebradas. Una atención particular sobre los episodios de somnolencia y desconexión .

. Una evaluación multidisciplinaria urgente e integral para determinar su actual capacidad neuropsíquica.

El nuevo planteo de la defensa introduce así una nueva instancia dentro del proceso judicial que se sigue por el crimen de Cristian Díaz en 2018. Mientras Queijeiro y Baños buscan que se suspenda el debate y se concreten las medidas solicitadas, queda planteada una discusión centrada en las condiciones actuales de Álvarez Congiu para comprender, seguir y participar en todas las etapas del juicio.

La presentación del hábeas corpus se suma a los planteos ya realizados por el nuevo equipo defensor, que en la última audiencia recibió un rechazo a la nulidad del debate y al pedido de realizar un juicio por jurados populares. Con esta nueva acción, la defensa insiste en la necesidad de revisar de manera urgente la situación del músico antes de que continúe el proceso oral.