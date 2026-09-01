Incautan una motocicleta con el motor modificado en Catamarca

En la jornada de hoy, un despliegue conjunto de fuerzas de seguridad y autoridades judiciales se materializó sobre la avenida Presidente Castillo al 1800, situada en la localidad de Santa Rosa, perteneciente al departamento Valle Viejo. La intervención se originó a estricta solicitud del Juzgado de Faltas Municipal N° 1, dependencia que se encuentra a cargo de la Dra. Mariela Musri. En respuesta a este requerimiento legal, personal especializado perteneciente a la División Sustracción de Automotores de la Policía de la Provincia se constituyó en el mencionado corredor vial con el propósito de fiscalizar la legalidad y el estado de circulación vehicular en la zona.

Durante las diligencias operativas dispuestas por el tribunal administrativo, los numerarios interceptaron una motocicleta correspondiente a la marca y modelo Cerro Ce 110 cc., la cual exhibía una carrocería de color negro. Al someter el rodado a las primeras verificaciones de rigor, los agentes de seguridad advirtieron de manera inmediata una serie de irregularidades físicas en la estructura del vehículo, lo que motivó la profundización inmediata de las tareas periciales específicas de su área de competencia para esclarecer la situación dominial y mecánica del rodado en cuestión.

Las pericias técnicas y el hallazgo de la anomalía

Las tareas de su especialidad, ejecutadas minuciosamente por los peritos de la fuerza provincial sobre el rodado interceptado, permitieron arrojar resultados concretos respecto a la materialidad lícita del motovehículo. Tras un exhaustivo examen físico y documental de las autopartes, los policías intervinientes lograron establecer de manera fehaciente que la unidad contaba con la numeración del motor aparentemente adulterada, un indicio crítico que suele vincularse con maniobras tendientes a enmascarar la verdadera procedencia del bien o a eludir los registros formales establecidos por la autoridad de aplicación.

Ante la evidencia de este presunto ilícito materializado en la adulteración de los guarismos identificatorios, el operativo derivó en medidas procesales de carácter inmediato. Las acciones técnicas desplegadas en el lugar confirmaron la necesidad de apartar el bien de la vía pública para garantizar la cadena de custodia y permitir las pericias accidentológicas y criminalísticas posteriores que la justicia determine en el marco de la investigación en curso.

Derivación judicial y medidas procesales vigentes

Como corolario de las diligencias practicadas en el teatro de operaciones de Valle Viejo, el rodado quedó formalmente en calidad de secuestro. El traslado del motovehículo se concretó hacia las instalaciones de la Unidad Judicial N° 10, dependencia que actuará como depositaria y epicentro físico de las actuaciones sumariales originadas a raíz del procedimiento efectuado durante la jornada.

En la faz estrictamente legal, la causa escaló jurisdiccionalmente al tomar intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Desde dicha magistratura se impartieron de manera formal las directivas a seguir por parte de los investigadores y auxiliares de la justicia, estableciendo los pasos procedimentales subsecuentes para dilucidar las responsabilidades penales pertinentes y determinar el origen fehaciente de la unidad motora retenida.