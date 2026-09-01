Conmoción en Catamarca: un hombre murió tras una agresión y un joven quedó arrestado

En Belén, una investigación judicial busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de un hombre de 67 años, luego de que, según la información suministrada, fuera víctima de una agresión física.

El hecho comenzó a ser investigado a partir de la intervención de efectivos de la Subcomisaría Corral Quemado, quienes durante la jornada de ayer, lunes, procedieron al arresto en averiguación del hecho de un joven de apellido Quiroga, de 20 años.

De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, el joven habría agredido físicamente a Luis Ramos, de 67 años, quien sufrió lesiones como consecuencia del episodio. Debido a la gravedad de su estado, fue necesario disponer su traslado para recibir atención médica.

Traslado al Hospital Zonal de Belén

Luego de la agresión, el hombre fue trasladado por profesionales médicos al Hospital Zonal de Belén. La atención sanitaria estuvo vinculada con las lesiones que había sufrido durante el hecho que ahora es objeto de investigación.

La evolución de su estado de salud derivó posteriormente en un desenlace fatal. Durante la jornada de este martes, numerarios policiales tomaron conocimiento de que, debido a la gravedad de las heridas, el sexagenario había perdido la vida.

La confirmación del fallecimiento modificó el alcance de la situación que inicialmente había motivado el procedimiento policial y el arresto del joven.

El joven continúa alojado en una dependencia policial

Tras conocerse la muerte del hombre, el joven de apellido Quiroga permanece alojado en la dependencia policial, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

La situación quedó bajo las directivas de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo desde el cual se impartieron las medidas a seguir en el marco de la investigación.

Los datos conocidos hasta el momento permiten reconstruir una secuencia concreta: una presunta agresión física, el traslado del hombre lesionado al Hospital Zonal de Belén, el arresto de un joven de 20 años en averiguación del hecho y, posteriormente, la comunicación oficial sobre el fallecimiento del hombre de 67 años.

Una investigación en curso

El caso se encuentra, de este modo, bajo investigación judicial. La intervención de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial establece el marco para las medidas que deberán llevarse adelante a partir del fallecimiento.

La investigación deberá establecer las circunstancias del episodio y avanzar conforme a las medidas dispuestas por la Fiscalía. Por el momento, la información disponible señala que el hombre murió a raíz de la gravedad de las heridas sufridas, mientras el joven arrestado continúa a disposición de las autoridades judiciales.

El fallecimiento del sexagenario ocurrido durante la jornada de este martes constituye así el desenlace de un episodio que había comenzado con una presunta agresión y que ahora es investigado por la Justicia.