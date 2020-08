La desaparición de una mujer movilizó a toda la Policía e investigan a su ex

La desaparición repentina de una mujer y las amenazas de las que la familia, asegura, fue víctima tiempo atrás por parte de su ex, en compañía de quien la vieron por última vez, movilizó a toda la Policía y a la Justicia. Finalmente, tras casi 30 horas de ausentarse de su hogar, aparentemente en forma forzosa, fue hallada con vida. Por prevención, los investigadores trasladaron a la sede judicial al propietario del inmueble del barrio Los Plateados, en Valle Viejo, donde, en horas de la tarde, la mujer fue encontrada por la Policía. En la vivienda habría estado también su expareja, de apellido Camisay, quien se habría dado a la fuga minutos antes de la llegada de la Policía. El caso es investigado con gran hermetismo por parte de la Fiscalía en turno.

De acuerdo a la información policial y judicial, el lunes, en horas de la tarde, los familiares de la víctima, de apellido Lezana, se presentaron ante la Policía y denunciaron que la mujer no había regresado al domicilio, luego de que saliera en horas de la mañana.

Según la información, la mujer había sido vista por última vez pasadas las ocho de la mañana, cuando estaba junto a su ex, sobre quien su familia desconfiaba que le hubiera hecho algo “malo”, ya que no aceptaba que la relación hubiera terminado y, semanas atrás, había amenazado a Lezana con “hacerla desaparecer”. Lezana fue vista junto a Camisay en una plaza del norte de la Capital y, según testigos, habrían manifestado a la familia de la joven que, supuestamente, el hombre la habría llevado contra su voluntad en un vehículo.

Tras la denuncia de su familia, el personal de Trata de Personas investigó la causa bajo las directivas de la Justicia. Si bien Lezana apareció con vida, los investigadores no logran aún dar con Camisay, quien permanece prófugo. Al parecer, la mujer habría sido llevada contra su voluntad por su ex.