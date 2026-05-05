Los forenses aseguraron que Maradona presentó una "cirrosis hepática" y tenía "edema" en el cerebro

La séptima audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes un testimonio central: el del médico forense Federico Corasaniti, quien participó en la autopsia. Su declaración se realizó de forma remota, a través de la plataforma Zoom, debido a que reside actualmente en España.

Corasaniti relató que fue contactado por su colega Carlos Mauricio Casinelli —quien declarará en una próxima audiencia— y que juntos se dirigieron a la vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde se encontraba el cuerpo del ex jugador.

El médico describió con precisión la escena: una habitación con "poca luz natural", ventanas cubiertas con sábanas, y múltiples elementos clínicos distribuidos en el lugar. Entre ellos:

Botellas de agua mineral parcialmente consumidas

Ampollas de medicación

Un inodoro portátil u ortopédico

El cuerpo de Maradona yacía sobre la cama en posición de cúbito dorsal, con la presencia de un "falso hongo de espuma visible, blanquecino", que posteriormente adquirió un tono rosado durante la autopsia.

Signos físicos y hallazgos determinantes

Durante su exposición, Corasaniti detalló los procedimientos iniciales realizados sobre el cuerpo:

Verificación de rigidez cadavérica

Inspección de livideces tras girar parcialmente el cuerpo

Observación de condiciones ambientales (aire acondicionado y ventilador encendidos)

Uno de los puntos más relevantes fue la constatación de "edema generalizado a nivel subcutáneo", acompañado por un abdomen globoso con aproximadamente tres litros de ascitis, es decir, acumulación de líquidos.

Asimismo, se identificaron livideces —manchas violáceas— concentradas en la zona pélvica. En cuanto al corazón, el perito subrayó que estaba "agrandado, aumentado de tamaño", un dato que refuerza el cuadro clínico general.

El forense también estableció el horario de fallecimiento: las 12 del 25 de noviembre de 2020.

El análisis anatomopatológico: órganos comprometidos

Tras un receso, fue el turno de la anatomopatóloga Silvana De Piero, quien aportó detalles técnicos derivados del análisis de muestras realizado el 2 de diciembre de 2020.

Con más de dos décadas de experiencia y formación en la Universidad de La Plata, la especialista explicó que los estudios se basan en lo observado durante la autopsia. En ese contexto, destacó un hallazgo contundente: el hígado del paciente "no estaba normal".

Según precisó, el órgano evidenciaba:

Una patología compatible con cirrosis hepática , reflejando un estado de deterioro significativo

, reflejando un estado de deterioro significativo Signos de "sufrimiento" orgánico prolongado

Otros órganos también presentaban alteraciones relevantes:

Riñón : necrosis producto de hipoxia (falta de oxígeno), lo que implicaba daño tisular

: necrosis producto de hipoxia (falta de oxígeno), lo que implicaba daño tisular Corazón : fibrosis subendocárdica, es decir, formación anormal de tejido fibroso dentro del músculo cardíaco

: fibrosis subendocárdica, es decir, formación anormal de tejido fibroso dentro del músculo cardíaco Pulmón : estado ascítico

: estado ascítico Cerebro: presencia de edema

Estos datos configuran un cuadro clínico complejo, con múltiples órganos afectados simultáneamente.

Toxicología: ausencia de drogas y presencia de medicación

El bioquímico Ezequiel Ventossi aportó detalles sobre los estudios toxicológicos realizados a partir de diversas muestras recolectadas del cuerpo.

Entre los elementos analizados se incluyeron:

Dos tubos de orina de 15 mililitros cada uno

Recipientes con sangre

Solución fisiológica

Hisopados nasales

Siete sobres con botellas de agua y ampollas de ranitidina

Los resultados fueron concluyentes en un aspecto clave: no se detectaron drogas de abuso. Específicamente, se descartó la presencia de:

Cocaína

THC

Anfetaminas

MDMA (éxtasis)

Alcohol en sangre y orina

Sin embargo, sí se identificaron distintos medicamentos, aunque sin precisarse en esta instancia cuáles eran.

El proceso judicial y los acusados

El juicio continúa bajo la dirección del juez Alberto Gaig, quien dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves a las 10. En esa jornada se espera la declaración de Casinelli, junto a los toxicólogos Sebastián Zabala y María Agustina Vayo.

En el banquillo de los acusados se encuentran siete profesionales de la salud:

Leopoldo Luque, ex médico personal

Agustina Coschov

Carlos Díaz

Pedro Di Spagna

Nancy Forlini

Ricardo Almirón

Mariano Perroni

Todos enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual, delito que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Un entramado médico y judicial en desarrollo

Las declaraciones expuestas en esta audiencia aportan una reconstrucción minuciosa del estado físico de Maradona en sus últimas horas. La combinación de edema generalizado, compromiso hepático severo, daño renal y alteraciones cardíacas plantea un escenario clínico de alta complejidad.

A medida que el juicio avanza, los testimonios técnicos no solo buscan esclarecer las causas de la muerte, sino también determinar responsabilidades en torno a la atención médica brindada. El proceso continúa sumando piezas a un caso que mantiene en vilo tanto al ámbito judicial como a la opinión pública.