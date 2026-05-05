Narcomenudeo: secuestran droga y detienen a dos personas

Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia llevaron adelante un procedimiento en la localidad de Santa Rosa, específicamente en un inmueble situado en el barrio 80 viviendas. La intervención no fue fortuita, sino que se dio en el marco de una investigación previa que permitió a las fuerzas de seguridad identificar el domicilio como un punto crítico de interés judicial.

El operativo se materializó bajo las directivas precisas del Juzgado Federal, autoridad que supervisó cada paso de la irrupción legal. La llegada de las unidades policiales al sector rompió la calma habitual del barrio, desplegando un cordón de seguridad que permitió a los agentes especializados realizar una requisa exhaustiva del perímetro y de los interiores de la vivienda señalada. El objetivo principal era constatar la existencia de elementos vinculados a la Ley de Estupefacientes, tarea que arrojó resultados positivos de manera inmediata.

Hallazgo de cultivos y sustancias procesadas

Uno de los puntos más destacados de la inspección fue el descubrimiento de una zona destinada al cultivo controlado de estupefacientes. Los efectivos incautaron un total de cuatro plantas cuya morfología y características coinciden con la variedad Cannabis Sativa. Según el reporte oficial, los ejemplares presentaban distintos estadios de crecimiento, con medidas que oscilaban entre los 5 centímetros y los 2 metros de altura, lo que evidencia un proceso de cultivo sostenido en el tiempo.

Más allá del cultivo en pie, la requisa domiciliaria permitió dar con una cantidad significativa de droga ya procesada y lista para su presunta comercialización o consumo. La lista de elementos secuestrados es detallada y refleja la complejidad del escenario hallado:

Sustancia herbácea: Un frasco que contenía material vegetal, el cual fue sometido a las pruebas de campo correspondientes.

Resultados de pesaje: Las pruebas de reactivos químicos confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 253 gramos.

Fraccionamiento: Se secuestraron envoltorios de plástico utilizados habitualmente para el embolsado de dosis.

Consumo inmediato: Un cigarrillo de armado casero, comúnmente denominado "porro".

Psicofármacos

Un dato que llamó la atención de los investigadores de la Dirección Drogas Peligrosas fue la presencia de medicamentos de venta bajo receta archivada en el lugar, lo que suele vincularse al corte de sustancias o al consumo problemático combinado. En el domicilio se encontraron dos blíster recortados de pastillas de Midazolam 15 Mg. Este ansiolítico, de fuerte acción sedante, estaba representado por nueve comprimidos enteros y la mitad de otra pastilla.

Para la justicia, la presencia de ciertos objetos tecnológicos y de medición es clave para determinar la finalidad de la tenencia de las drogas. En este contexto, los uniformados procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, los cuales serán sometidos a peritajes para establecer posibles conexiones y redes de distribución. Asimismo, se incautó una balanza digital, herramienta indispensable en el mercado minorista para el pesaje exacto de las sustancias antes de su entrega.

Detenciones

El cierre de la medida judicial dejó un saldo de dos personas detenidas, ambos del sexo masculino. Los involucrados tienen 27 y 49 años de edad, respectivamente. La diferencia generacional entre los aprehendidos es un dato que la instrucción analiza para entender los roles desempeñados dentro del domicilio allanado en el barrio 80 viviendas.

Tras la finalización de las actas de rigor, ambos sujetos fueron trasladados y alojados en dependencias policiales, donde permanecen privados de su libertad. Actualmente, se encuentran a disposición de la Justicia interviniente, que deberá determinar su imputación y los pasos a seguir en la causa caratulada por infracción a la Ley de Drogas. El operativo representa un paso firme en la lucha contra el narcotráfico en el departamento Valle Viejo, reforzando la presencia del Estado en zonas identificadas como vulnerables ante este tipo de delitos.