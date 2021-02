Madrugada violenta: Lesionó con un cuchillo a su hermano y a su madre septuagenaria

Un grave hecho de violencia intrafamiliar alteró la tranquilidad en la madrugada de hoy de los vecinos de la avenida Los Inmigrantes al 200. En un domicilio de la cuadra, previo a una discusión por motivos que no se dieron a conocer aún, un joven de 29 años, identificado como Braian Picón, empleando un cuchillo, lesionó en la mano a su hermano de 26, Exequiel Seco, y a la madre de ambos, Silvia, de 76 años. Mientras los heridos fueron asistidos por personal médico, el violento fue cargado en la patrulla y trasladado a la comisaría.

De acuerdo a la información policial y judicial a la que pudo acceder este diario, el hecho de sangre tuvo lugar minutos después de las 4.00 de la madrugada, cuando, alertados por el llamado de un vecino por un desorden de magnitud en el domicilio de la familia antes mencionada, efectivos de la Comisaría Séptima se hicieron presentes en el lugar y arrestaron a Picón, quien aún permanecía en el interior de la casa.

Allí, se entrevistaron con la propietaria, una mujer de 76 años, a quien a simple vista podía observársele en una de sus manos una herida punzocortante, de la que emanaba sangre.

Mientras diligenciaban al personal del SAME, la mujer les habría comentado a los uniformados que su hijo, el detenido, inició una discusión con su otro hermano, a quien también lesionó en la mano derecha, provocándole un corte en el dedo mayor. En esas mismas circunstancias de forcejeos y agresiones, la septuagenaria también resultó herida en la mano derecha.

Mientras los lesionados eran asistidos por el personal del SAME, quienes les brindaron los primeros auxilios, considerando que no era necesario el traslado al centro de salud, los efectivos secuestraron del inmueble el cuchillo con el que Picón habría agredido a su hermano y a su madre.

Sin embargo, y a pesar de lo ocurrido, ni la madre del detenido ni su hermano quisieron denunciar las lesiones sufridas.



Rompió el vidrio

Por otra parte, en la Unidad Judicial N° 8, una mujer, I. Y. (33), denunció a su expareja de apellido Ocampo de haber ingresado por la fuerza a su domicilio causando daños.

Según la denunciante, fue sorprendida por su ex cuando estaba en la sala de la vivienda, sita en el Loteo Parque, donde la agredió verbalmente para luego marcharse de la casa.

Previo a ello, -recordó- escuchó ruidos en la parte posterior de la vivienda, observando luego que el vidrio de la puerta había sido destruido, sospechando que fue su ex quien lo rompió, para así quitarle el pasador a la puerta y acceder al domicilio.

La policía llegó al lugar y, luego de corroborar los dichos de la denunciante, le solicitaron que realizara la denuncia en la sede judicial.