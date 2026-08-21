Muerte de Izán: se conoció el resultado de la autopsia del nene de 6 años

La investigación por la muerte de Izán Aguirre, el nene de 6 años encontrado sin vida en una vivienda de San Justo, Santa Fe, incorporó este jueves un dato central para el avance de la causa. La autopsia realizada durante la mañana en la morgue judicial de la ciudad de Santa Fe determinó que el menor murió por asfixia por ahorcamiento.

El resultado del estudio forense permitió establecer la causa del fallecimiento, aunque todavía no logró determinar las circunstancias concretas en las que se produjo. Ese punto será ahora uno de los principales objetivos de la investigación, que busca reconstruir los últimos momentos del niño y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda del barrio Reyes donde fue encontrado muerto.

La confirmación de la causa de muerte representa un avance para la fiscal Daniela Montegrosso, quien encabeza la investigación y procura reconstruir la secuencia de hechos que terminó con la muerte de Izán.

La causa queda así atravesada por dos interrogantes centrales: cómo se produjo la asfixia y quién pudo haber intervenido. Para responderlos, la Justicia deberá completar las distintas medidas de prueba que ya se encuentran en marcha.

La madre continúa detenida

La madre de Izán, una mujer de 22 años, permanece detenida mientras avanza la investigación. La mujer había sido aprehendida luego de que un llamado al 911 alertara sobre una posible situación de violencia intrafamiliar.

Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio señalado, encontraron al niño ya sin vida y a su madre en el lugar. Los primeros indicios reunidos por los investigadores llevaron a poner el foco sobre la mujer. Sin embargo, la fiscalía todavía debe reunir elementos suficientes para determinar qué responsabilidad tuvo en la muerte del niño.

En ese sentido, el fiscal regional Jorge Nessier había señalado que una primera mirada de la investigación permitía considerar que la responsabilidad del hecho podía recaer sobre la madre. Al mismo tiempo, había remarcado que se trata de una pesquisa sin testigos presenciales, por lo que resulta necesario completar las diferentes pericias antes de avanzar con una imputación.

La situación procesal de la mujer permanece, de esta manera, vinculada al avance de las medidas de investigación y a la información que pueda surgir de las pericias realizadas sobre la vivienda, los dispositivos y los distintos elementos incorporados a la causa.

La escena y las pericias para reconstruir los hechos

Con la causa del fallecimiento ya determinada mediante la autopsia, el eje de la investigación pasa ahora por reconstruir qué ocurrió dentro de la casa.

Para ello, la Policía de Investigaciones y la División Criminalística trabajaron en la vivienda con el objetivo de preservar la escena y recolectar elementos que puedan aportar información sobre lo sucedido. Las tareas realizadas en el lugar forman parte de una serie de medidas destinadas a reconstruir la secuencia previa y posterior a la muerte de Izán. En paralelo, los investigadores analizaron cámaras de seguridad de la zona y tomaron testimonios para establecer los movimientos registrados antes y después del fallecimiento.

También fueron sometidos a peritajes teléfonos y otros dispositivos electrónicos vinculados con la investigación. La información que pueda surgir de esos elementos será incorporada al análisis general de la causa para intentar establecer qué sucedió y quiénes estuvieron involucrados.

El trabajo investigativo se desarrolla así sobre distintas fuentes de información, mientras la fiscalía busca reunir elementos que permitan reconstruir los hechos ante la ausencia de testigos presenciales.

No había antecedentes de violencia

Uno de los aspectos que había llamado la atención de los investigadores durante las primeras etapas de la pesquisa era que, de acuerdo con los elementos relevados hasta ese momento, no surgían antecedentes oficiales de situaciones de violencia intrafamiliar entre la madre y el niño.

Ante esa situación, la fiscalía realizó consultas en diferentes organismos para establecer si existían registros previos que pudieran aportar información sobre la relación familiar o sobre posibles situaciones de violencia.

Entre los organismos consultados estuvieron dependencias municipales y provinciales, la Comisaría de la Mujer y autoridades escolares. Según se informó, ninguna de esas consultas permitió encontrar registros previos que hubieran advertido sobre una situación de violencia. Ese dato forma parte de los elementos que los investigadores deben considerar mientras avanzan en la reconstrucción del caso.

El niño, además, estaba escolarizado y desde ese ámbito tampoco se habían reportado situaciones que despertaran sospechas.

La ausencia de antecedentes oficiales no modifica la necesidad de esclarecer lo ocurrido, pero constituye uno de los elementos que forman parte de la investigación y que deberán ser contrastados con el resto de las pruebas reunidas.