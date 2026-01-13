Nuevo robo en el predio del Club Salta Central: el primero del año pero cuántos van ya

La inseguridad volvió a golpear al Club Salta Central y generó una fuerte preocupación entre dirigentes, socios y vecinos del barrio Parque América. En la mañana de ayer, autoridades de la institución se encontraron una vez más con un escenario desolador en el predio deportivo ubicado detrás de ese sector de la ciudad: daños en las instalaciones, faltantes de herramientas y el robo de diversos elementos indispensables para el funcionamiento cotidiano del complejo.

Según relataron desde la dirigencia a Diálogo Deportivo, al llegar al predio se encontraron con accesos forzados, sectores revueltos y la confirmación de que delincuentes ingresaron durante la noche para llevarse herramientas de trabajo y otros elementos de uso diario. El hecho fue rápidamente advertido por los responsables del club, quienes no ocultaron su indignación y preocupación ante la reiteración de este tipo de episodios.

Se trata del primer robo registrado en lo que va del año, pero no de un hecho aislado. Por el contrario, este nuevo ataque representa el quinto episodio consecutivo de inseguridad que sufre el club en el mismo lugar, una situación que viene repitiéndose desde hace varios meses y que pone en jaque la continuidad de las actividades deportivas y sociales que allí se desarrollan.

"El daño no es solo material. Cada vez que entran a robar, se llevan herramientas que costaron mucho esfuerzo conseguir y que son necesarias para el mantenimiento del predio. Además, generan una sensación de abandono y desprotección", señalaron desde la institución, visiblemente cansados de tener que enfrentar una problemática que parece no encontrar solución.

El predio del Club Salta Central es utilizado a diario por niños, jóvenes y adultos que participan de distintas actividades deportivas, entrenamientos y encuentros recreativos. En ese sentido, los robos no solo afectan a la dirigencia, sino también a cientos de familias que ven cómo el club, un espacio de contención y desarrollo social, se ve perjudicado por la falta de seguridad.

Los directivos remarcaron que en oportunidades anteriores ya realizaron denuncias formales y pedidos de mayor presencia policial en la zona, aunque los resultados hasta el momento no fueron los esperados. La reiteración de los hechos refuerza el reclamo de medidas concretas que permitan proteger el predio y evitar nuevos ataques.