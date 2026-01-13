Operativo especial en Catamarca: detonaron explosivos hallados por un hombre

En una intervención de alta complejidad, numerarios de la División Explosivos de la Policía de la Provincia procedieron a la neutralización de material explosivo hallado en inmediaciones de la localidad de San José, departamento Santa María. El hallazgo se produjo de manera fortuita por un particular que recorría la zona rural.

El operativo se inició luego de que un hombre diera aviso a las autoridades sobre la presencia de elementos sospechosos en el kilómetro 4.185 de la Ruta Nacional N° 40. Según informaron fuentes policiales, los efectivos debieron realizar un ascenso de aproximadamente 20 kilómetros hacia el punto cardinal Este desde el punto de referencia inicial para localizar los dispositivos.

En el lugar, los especialistas identificaron: dos cargas de propulsión sísmica de forma cilíndrica y un detonador eléctrico.

Los peritos confirmaron que la totalidad del material presentaba un mal estado de conservación, lo que incrementaba el riesgo de inestabilidad y requería una manipulación bajo estrictos protocolos de seguridad.

Tras asegurar el perímetro y realizar las tareas de extracción, los uniformados trasladaron los elementos hacia el cauce de un río cercano, zona considerada segura para este tipo de maniobras. Allí, se llevó a cabo una detonación controlada para eliminar cualquier amenaza potencial para la población.

En el lugar del hecho trabajaron conjuntamente personal de la Seccional de San José, quienes labraron las actuaciones de rigor, y peritos de la Dirección General de Criminalística, encargados de recolectar pruebas y realizar las tareas técnicas de su especialidad.