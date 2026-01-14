Operativos policiales en Capital y el interior: motos secuestradas y tres personas aprehendidas

Efectivos policiales llevaron adelante distintos operativos de control y prevención en la Capital y el interior provincial, que culminaron con el secuestro de motocicletas y la aprehensión de tres personas por diferentes hechos.

Secuestro de una moto con pedido judicial en el norte de la Capital

En la intersección de avenida Choya y calle 20 de Junio, personal de la Comisaría Octava controló una motocicleta Corven Energy 110 cc., conducida por un hombre de 34 años.

Tras consultar el sistema informático, los efectivos constataron que el rodado registraba un requerimiento judicial dispuesto por la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte, por lo que quedó en calidad de secuestro a disposición de la Justicia.

Intento de ilícito y aprehensión en la Capital

En tanto, en la esquina de avenida Los Minerales y calle San Lucas, motoristas del COEM-Kappa aprehendieron a un joven de apellido Navarro, de 29 años, y secuestraron una motocicleta Corven Triax 150 cc.

Según se informó, momentos antes el sujeto habría intentado cometer un ilícito en el domicilio de una mujer mayor de edad. Fue trasladado a la Comisaría Novena, correspondiente por jurisdicción, y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur.

Aprehensión por amenazas en Santa María

Por otro lado, en la ciudad de Santa María, numerarios de la Comisaría Departamental aprehendieron a un joven de apellido Cardozo, de 25 años, quien habría provocado desorden durante un evento y posteriormente amenazado de muerte a efectivos policiales.

El acusado fue trasladado a la seccional y quedó a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.