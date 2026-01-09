Parque América: secuestran cuatro caballos sueltos por riesgo vial

En la mañana de hoy, aproximadamente a las 11:20, efectivos de la División Policía Montada, en un trabajo conjunto con personal de la Comisaría Séptima, intervinieron en la intersección de las calles Puerto Rico y Paraná, en el barrio Parque América, para proceder al secuestro de cuatro equinos que deambulaban sin custodia.

Según fuentes policiales, el operativo se inició ante el riesgo inminente que los animales generaban para la seguridad vial en la zona urbana. Entre los ejemplares incautados se encuentran: un caballo de pelaje tordillo, un caballo de pelaje zaino y dos yeguas de pelaje moro.

Los animales fueron retirados de la vía pública y trasladados al predio que la División posee sobre la Ruta Nacional N° 38, en el sector sur de la Capital. Las autoridades informaron que el procedimiento se efectuó bajo la figura de una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia, el cual regula la tenencia de animales y la prevención de accidentes en caminos y calles.

Citación a propietarios

Desde la fuerza de seguridad se emitió un comunicado dirigido a los propietarios o responsables de los animales. Para recuperar los ejemplares, deberán presentarse en la dependencia policial correspondiente con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos.

Asimismo, se advirtió que los responsables deberán afrontar el pago de las multas establecidas, además de los costos derivados del pastaje y la manutención generados durante el tiempo de resguardo.

Tras una medida Judicial arrestaron a un hombre y secuestraron elementos

A raíz de una denuncia penal radicada en la Comisaría Departamental Recreo, en la que un hombre de 46 años de edad manifestó que desconocidos habrían ingresado a su propiedad, para luego cometer un ilícito y darse a la fuga, tras averiguaciones practicadas, efectivos de esa seccional llegaron hasta el barrio Horminor, de esa ciudad del departamento La Paz, donde bajo las directivas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, materializaron un registro domiciliario.

En el lugar, los uniformados procedieron al arresto en averiguación del hecho del presunto autor del delito, un sujeto de apellido Aranda (45) y al secuestro de un cuchillo tipo puñal y una mochila de color negro, que tendrían relación con la causa que se investiga, por lo que finalmente esta persona fue puesta a disposición de la Justicia Penal interviniente, desde donde se impartieron los pasos a seguir.



