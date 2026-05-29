Persecución en Capital: aprehendieron a un joven y secuestraron estupefacientes

Un operativo policial realizado en la zona norte de la Capital culminó con la aprehensión de un joven de 23 años y el secuestro de sustancias estupefacientes y comprimidos, luego de una persecución iniciada por efectivos de la Comisaría Séptima.

El procedimiento tuvo lugar en el pasaje Vucetich, entre los pasajes La Cébila y Las Calas, donde los uniformados observaron a dos sujetos que aparentemente se encontraban comercializando sustancias prohibidas en la vía pública.

De acuerdo con la información dada a conocer, cuando el personal policial intentó identificar a ambos individuos, los dos emprendieron la fuga, dando inicio a una persecución por distintos sectores de la zona.

La persecución y la aprehensión

Tras advertir la maniobra evasiva de los sospechosos, los efectivos policiales actuaron rápidamente y comenzaron un seguimiento que se extendió por pocos metros. Como resultado del operativo, uno de los jóvenes, de 23 años, fue alcanzado y aprehendido por el personal de la Comisaría Séptima.

El otro sujeto logró continuar la huida a pie y posteriormente ingresó a una vivienda ubicada en el sector. Según se informó, los moradores del inmueble entorpecieron el procedimiento policial mientras los efectivos intentaban avanzar con las actuaciones correspondientes.

La situación generó momentos de tensión durante el desarrollo del operativo, mientras los uniformados procuraban controlar la situación y concretar el procedimiento iniciado tras detectar la presunta actividad de comercialización de sustancias estupefacientes.

Hallazgo de sustancias y comprimidos

Luego de la aprehensión del joven, el personal policial realizó una inspección sobre sus pertenencias y encontró ocultos entre sus prendas de vestir varios envoltorios que contenían una sustancia que sería estupefaciente.

Además, los efectivos secuestraron comprimidos, entre ellos Alprazolam 2 mg., elemento que también quedó bajo análisis y disposición judicial en el marco de la investigación iniciada.

Entre los elementos encontrados se detallaron:

Varios envoltorios con una sustancia presuntamente estupefaciente.

Comprimidos.

Pastillas identificadas como Alprazolam 2 mg.

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención a efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes relacionadas con el secuestro de la sustancia.

Intervención de la Justicia Federal

Tras el procedimiento policial y el hallazgo de los elementos secuestrados, tomó intervención el Juzgado Federal, autoridad que fue informada sobre lo ocurrido por parte del personal especializado de la Dirección Drogas Peligrosas.

Desde la Justicia Federal se dispuso que la sustancia encontrada quedara en calidad de secuestro mientras avanzan las actuaciones y pericias correspondientes para determinar sus características y su vinculación con la presunta comercialización detectada por los uniformados.

Una vez finalizado el procedimiento y concretadas las actuaciones iniciales, el sujeto aprehendido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente. El joven quedó alojado en la seccional a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que continuará con el avance de la causa y las medidas judiciales derivadas del operativo.