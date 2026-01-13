Persecución y captura en Catamarca: recuperan un celular de alta gama tras un robo

En una rápida intervención realizada en horas de la tarde de hoy, personal de la Comisaría Décima Tercera logró la aprehensión de un sujeto y la recuperación de un teléfono celular que había sido sustraído momentos antes en un local comercial de la zona norte de la Capital.

El hecho se desencadenó alrededor de las 13:00, cuando los efectivos se desplazaron hasta un comercio ubicado en la intersección de las calles Virgen Morena y Los Tulipanes. Allí se entrevistaron con el damnificado, un hombre de 29 años, quien denunció que un individuo le había arrebatado un teléfono celular Xiaomi Redmi Note 14 Pro para luego darse a la fuga de inmediato.

Tras obtener la descripción física y de vestimenta del sospechoso, la policía inició un rastrillaje por las inmediaciones. El primer avistamiento del sujeto se produjo en la esquina de Padre Jácome Cardozo y Virgen Morena. Al notar la llegada del patrullero, el sospechoso emprendió una nueva huida a pie, lo que dio inicio a una breve pero intensa persecución.

Finalmente, el operativo culminó en la unión de las calles Cabo María Castro y Las Dalias, donde los uniformados lograron interceptar al sospechoso, identificado como Rodríguez (22).

Durante la requisa correspondiente, los agentes hallaron el teléfono celular sustraído oculto entre la ropa del aprehendido. El dispositivo fue secuestrado como evidencia del ilícito.

Siguiendo los protocolos de rigor, el personal policial invitó al damnificado a radicar la denuncia formal en la Unidad Judicial N° 8. Por su parte, el detenido fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía en feria del Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas a seguir.