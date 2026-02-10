Protesta policial en Rosario: patrulleros rodearon la Jefatura y realizaron un sirenazo

La tensión en la provincia de Santa Fe alcanzó este martes uno de sus puntos más críticos. Tras más de una semana de malestar interno, un sector de la Policía provincial profundizó las medidas de fuerza con un "sirenazo" frente a la Jefatura de Rosario y un acuartelamiento que compromete el normal funcionamiento del servicio de seguridad.

Desde las primeras horas de la mañana, la escena frente al edificio ubicado en Ovidio Lagos al 5200 fue elocuente: decenas de patrulleros alineados hicieron sonar sus sirenas de manera ininterrumpida, mientras cientos de efectivos —muchos de ellos de civil y acompañados por familiares— rodearon las instalaciones policiales.

Lo que comenzó como una vigilia pacífica derivó en incidentes durante la madrugada. En ese contexto, se ordenó el avance de grupos operativos para desalojar las calles linderas a la Jefatura, lo que provocó un enfrentamiento directo entre los propios efectivos.

Tras los choques, un sector de los manifestantes bloqueó los accesos al edificio e inició la quema de cubiertas en la zona. La protesta no se limitó a Rosario: en la ciudad de Santa Fe, móviles policiales rodearon la Casa de Gobierno, replicando el clima de malestar.

Desde la Asociación Profesional Policial (Apropol) y los voceros de la movilización señalaron que la situación es "insostenible". Entre los principales reclamos se encuentra una recomposición salarial que ubique el haber inicial por encima de la canasta básica total, además de la actualización de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP).

Los efectivos también exigen mejoras en las condiciones de salud mental y física, así como el cese de sanciones administrativas contra quienes participaron de las primeras protestas.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, reconoció la gravedad del conflicto. Si bien el Gobierno provincial había anunciado días atrás un paquete de medidas que incluía un plus mensual para el personal de calle y aumentos en las horas extras, las bases policiales calificaron esos anuncios como "insuficientes" y "discriminatorios" para determinados sectores de la fuerza.

En declaraciones oficiales, las autoridades admitieron que no pueden garantizar el patrullaje normal en las zonas afectadas por la protesta, debido a que una gran cantidad de móviles abandonó sus cuadrículas para sumarse a la concentración frente a las jefaturas.

Mientras la tensión persiste, el gobierno santafesino busca abrir canales de diálogo para evitar que la provincia quede sin cobertura de seguridad.