Recuperan una moto sustraída en la zona sur de la Capital

Un procedimiento policial permitió recuperar una motocicleta Honda CG 150 cc., de color rojo, que habría sido sustraída y posteriormente abandonada en un descampado ubicado en la zona sur de la Capital.

La intervención se inició a partir de un requerimiento del SAE-911, que movilizó a personal de la Seccional Segunda hasta la intersección de las calles José Brizuela y Horacio Quiroga. Una vez en el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 52 años de edad, quien aportó información sobre lo ocurrido momentos antes y permitió orientar el procedimiento hacia un sector determinado de la zona.

Según manifestó la mujer, habría observado a dos sujetos empujando una motocicleta Honda CG 150 cc. de color rojo. La situación llamó la atención de los vecinos y, al percatarse de su presencia, los individuos habrían decidido abandonar el rodado para luego escapar del lugar a pie.

El aviso permitió que los policías se dirigieran hacia el sector señalado para verificar la situación y establecer qué había ocurrido con la motocicleta.

La moto fue abandonada en un descampado

Ante la información recibida, los policías llegaron hasta el lugar indicado y encontraron la motocicleta en un descampado existente en la zona.

El rodado fue secuestrado por los efectivos, debido a que se estableció que sería producto de un ilícito en el que había resultado damnificada una mujer de 32 años de edad. De acuerdo con la información correspondiente al procedimiento, la damnificada había realizado la denuncia penal correspondiente ante la Unidad Judicial N° 2.

La recuperación del vehículo permitió poner nuevamente el rodado a disposición de las actuaciones judiciales y activar las medidas necesarias para avanzar con las diligencias vinculadas con el hecho investigado. Los datos aportados durante el procedimiento permitieron establecer la conexión entre la motocicleta encontrada en el descampado y la denuncia realizada por la mujer de 32 años.

Intervención de Criminalística

Luego del secuestro de la motocicleta, se dispuso la intervención de Peritos de la Dirección General de Criminalística, quienes quedaron a cargo de realizar las tareas correspondientes a su especialidad.

La participación de los peritos se produjo como parte de las medidas vinculadas con la investigación del hecho y con el objetivo de avanzar en las actuaciones sobre el rodado recuperado. En ese marco, las diligencias se desarrollaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, desde donde se indicaron los pasos a seguir.

La intervención de la Fiscalía establece el marco para la continuidad de las actuaciones luego del hallazgo y secuestro de la motocicleta.