Salvaje ataque de encapuchados al cuidador de una finca de criadero de cerdos para robarle

Un violento hecho de inseguridad, que dejó a un joven con capacidades especiales y a su padre, un hombre con problemas en la visión, hospitalizados en el San Juan Bautista con múltiples lesiones, algunas que pusieron en riesgo la vida del menor de los cuidadores, se conoció ayer y habría ocurrido el lunes a la madrugada, en una finca de la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, donde las víctimas se desempeñaban como cuidadores.

De acuerdo a la denuncia realizada por el propietario de la finca, que se dedica a la cría de porcinos, en la Unidad Judicial N° 10 de Valle Viejo, Miguel Ángel Pacheco (83), el día lunes alrededor de las 2.40 de la madrugada, fue alertado en su domicilio particular de calle Crisanto Gómez de que, al menos tres personas desconocidas, aparentemente que cubrían sus rostros con capuchas, ingresaron a la finca de su propiedad y, luego de agredir salvajemente a los cuidadores, se robaron tres lechones.



Víctimas

Socorridas por familiares, las víctimas, a quienes a simple vista podía observárseles severas lesiones en el rostro principalmente, fueron trasladadas de urgencias a esta ciudad Capital, ingresando al Hospital San Juan Bautista. En un primer momento, recibieron los primeros auxilios en el sector de emergencias y, luego, el menor de estos cuidadores, fue derivado a la sala de cuidados intermedios, en razón a la gravedad de los golpes recibidos en el atraco, quedando allí internado con pronóstico reservado, quien además sufrió traumatismo de mandíbula.

Por otro lado, el propietario de la finca le informó a la Policía haber tomado conocimiento por un vecino sobre quiénes habrían sido las tres personas que ingresaron a la finca, se llevaron tres lechones y golpearon salvajemente a los cuidadores.

La policía llegó luego al domicilio “marcado” por el testigo y recuperó dos de los tres porcinos sustraídos, los que estaban faenados en la heladera.

Hasta el momento, y si bien el testigo dio los nombres de los supuestos autores, no fueron detenidos por la Policía.

Asimismo, trascendió que esta no sería la primera vez que roban en la finca. Según su propietario, ingresaron otras veces y se llevaron en una oportunidad hasta 25 lechones.