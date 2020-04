Sangrienta pelea entre hermanos dejó a tres jóvenes heridos de arma

Tres hermanos, entre ellos una mujer de 21 años, resultaron con heridas de arma blanca el martes a la noche, en medio de una violenta discusión en el interior del domicilio donde todos conviven.

De acuerdo a la información policial, pasadas las 23.00 horas, la Policía de la Comisaría de San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, fueron alertados a través de un llamado telefónico que en el domicilio de calle Gaspar Guzmán, propiedad de una familia, supuestamente, de apellido Fernández, se estaba produciendo un desorden de magnitud.

Al arribar la patrulla al domicilio indicado, los uniformados encontraron a tres jóvenes, dos varones de 16 y 18 años y una mujer de 21, todos hermanos, a quienes, a simple vista, podía observárseles cortes en los brazos y en el rostro.

Ante el dramático cuadro, los efectivos convocaron al personal del SAME, llegando a los pocos minutos al lugar del hecho dos ambulancias del SAME, cuyos profesionales asistieron a los jóvenes brindándoles los primeros auxilios, para posteriormente derivarlos a esta ciudad Capital, ingresando los tres al Hospital San Juan Bautista, donde quedaron internados por algunas horas.

Por fortuna, según indicaron las fuentes del centro de salud, las lesiones que presentaban las víctimas no eran de gravedad.



El móvil

En cuanto al móvil de la sangrienta discusión, trascendió que el desorden se habría iniciado cuando el menor de los hermanos regresó a la vivienda de la familia, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia. Dicha actitud habría sido reclamada por su hermana, lo que desató la pelea entre ellos. En un momento determinado de la discusión, que en principio fue con agresiones verbales, el jovencito se habría abalanzado contra su hermana con un cuchillo y la lesionó, interviniendo en la pelea el otro hermano de los protagonistas, quien también resultó lesionado.

Más tarde, en el lugar del hecho, trabajó el personal de la Unidad Judicial N° 11 de Piedra Blanca bajo las directivas de la fiscalía en feria extraordinaria.