Se entregó el dirigente social acusado de abuso sexual en Chaco

El dirigente social Osmar Quintín Gómez, quien está acusado de abuso sexual, se entregó en las últimas horas al presentarse en la sede de Fiscalías acompañado de su abogado y, según los medios locales, podría ser trasladado a una comisaría del interior provincial.

Quintín Gómez fue denunciado días atrás por una empleada, que lo acusó ante la Dirección de Violencia Familiar de la Policía del Chaco de abuso sexual mientras trabajaba para él. La presentación fue realizada en la citada entidad y trascendió que la agresión se habría producido en una casa de Colonia Benítez, propiedad de Gómez. "Me dijo que no diga nada, que yo sabía lo que me podía pasar", relató la mujer, que también contó que el sujeto la llevó al cuarto y allí la sometió sexualmente.

Tras el hecho, Quintín Gómez la llevó de regreso a su domicilio como si nada hubiese ocurrido y, antes de que pudiera descender de su vehículo, la amenazó: "Tengo mucha gente que te puede hacer cosas".

En tanto, luego de la presentación judicial, el dirigente social renunció a su candidatura a diputado provincial por el Frente Chaqueño, mientras que además el Gobierno chaqueño confirmó que decidió desvincularlo como asesor de la Secretaría de Municipios.

Este caso se conoció mientras en Chaco avanza la investigación sobre Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, que están imputados por la Justicia por la muerte de Cecilia Strzyzowski, la joven cuyo cuerpo es buscado hace semanas pero que todo hace indicar que fue víctima de femicidio.

Osmar Quintín Gómez es un importante dirigente social de Chaco que, entre 2015 y 1029, se desempeñó como subsecretario de Participación Ciudadana con Domingo Peppo como gobernador y desde aquel entonces formó parte de dos ramas del MTD junto a Emerenciano Sena. Con la victoria de Jorge Capitanich en 2019, Gómez pasó a ser asesor de la Secretaría de Municipios.